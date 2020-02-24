جريمة

أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع أجنبية

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م
أمن المنافذ
أمن المنافذ
شنَّ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية ترهيب بضائع أجنبية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية مقابل تحرير ألف و124 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف اللواء علاء متولي.
فى مجال الأمن العام أمكن ضبط 25 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين)، وضبط 3.800 كيلو جرام من نبات القات المخدر فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية.وأسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24
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السجون (1)

الداخلية توجه قوافل طبية للكشف على نزلاء سجن القطا

وجه قطاع السجون قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى منطقة سجون القطا بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية. كما تم سحب عينات من نزلاء السجن، كإجراء وقائى للكشف المُبكر عن "فيروس سى" بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.
مخدر-الحشيش (2)

الحشيش في الأتوبيس.. يقظة الشرطة تحبط تهريب 475 طربة

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية -تحت إشراف مساعد الوزير اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام- لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم المخدرات وملاحقة وضبط حائزيها والمتاجرين بها، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأوتوبيسات بأسيوط من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، وبحوزته حقيبتان بداخلهما 475 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 47,5 كيلو جرام، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
مستشفى-الشرطة

مستشفيات الشرطة توقع الكشف على 137 حالة بالمجان

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

4 رسائل من وزير الداخلية لخريجي الدفعة الاستثنائية

شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الإثنين، مراسم تخريج وحلف اليمين لطلبة الدفعة الاستثنائية "أطباء" بقسم الضباط المتخصصين والدور الثانى من طلبة الفرقة الرابعة بكلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرط، إذ أدى الخريجون اليمين أمام الوزير؛ تمهيداً لاستلام مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية. وهنأ وزير الداخلية الخريجين بمناسبة انضمامهم للمؤسسة الأمنية، مؤكداً ضرورة أن يكون الخريجون الجدد عنواناً صادقاً لهيئة الشرطة فى شتى المواقع، ويضعوا القسم الذى أقسموه نصب أعينهم، وأمن المواطنين أمانة فى أعناقهم، والحفاظ على ثقتهم محور عملهم.
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بانجو (3)

الشرطة تضبط 90 كيلو بانجو بحوزة مسجل خطر

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر بدمياط وبحوزته 90 كيلو جراما من مخدر البانجو في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (مسجل شقى خطر - سبق إتهامه في 4 قضايا "مخدرات ، سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.
قوات-الشرطة (2)

الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام خلال الأيام السبع الماضية، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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