أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع أجنبية

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م

أمن المنافذ

شنَّ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية ترهيب بضائع أجنبية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية مقابل تحرير ألف و124 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف اللواء علاء متولي.

فى مجال الأمن العام أمكن ضبط 25 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين)، وضبط 3.800 كيلو جرام من نبات القات المخدر فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية.وأسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24

فى مجال الأمن العام أمكن ضبط 25 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي، مخالفات السائقين)، وضبط 3.800 كيلو جرام من نبات القات المخدر فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية.



وأسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ 258 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قضايا متنوعة فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



