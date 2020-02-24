بث مباشر.. مؤتمر هواوي للكشف عن أحدث ابتكارتها

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٩ م

هواوي

تقدم «التحرير» خدمة البث المباشر، لمؤتمر شركة هواوي المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، الذي تقيمه حاليًا في مدينة برشلونة.