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بـ25 شفاطًا.. محافظ القاهرة يواجه الأمطار في مدينة نصر

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٦ م
أمطار مدينة نصر
أمطار مدينة نصر
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تدعيم الأجهزة التنفيذية الموجودة بمنطقة المنصة بمدينة نصر بـ25 شفاطا للمساعدة فى سرعة شفط مياه الامطار بالمكان. جاء ذلك خلال تواجد محافظ القاهرة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى.

كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية في أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها.

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