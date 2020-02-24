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19 جنيهًا للسوبر.. «المالية» تُعلن الأسعار الجديدة للسجائر

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م
السجائر
السجائر
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب ترتفع لرقم قياسي والجرام يقفز 20 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 20 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1683 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

12 مليار دولار حجم صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز

انعقد الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف الربيعي مدير وحدة الكويز، ومجموعة من قيادات وزارات التخطيط، المالية، التعاون الدولي، قطاع الأعمال العام.
الزيادة-السكانية-فى-الصين

الزيادة السكانية.. فرص كبيرة وثروة قومية

احتلت مصر المركز الـ14 عالميا من حيث عدد السكان، بعدما وصل عدد مواطنيها إلى 100 مليون نسمة، الأسبوع الماضي، كما تحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية، والمرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان. وكشفت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل مساهمة السكان في النشاط الاقتصادي بلغ نحو43.1% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، بينما كان 42.2% خلال الربع الثالث من نفس العام، والربع المماثل من العام السابق.
دولار

«فاروس»: توقعات بوصول سعر الدولار إلى 14.50 جنيه

توقع بنك استثمار «فاروس» في مذكرة بحثية له، أن يتداول سعر الدولار بين 14.50 و15.50 جنيه خلال العام الحالي 2020، مشيرًا إلى أن أرباح الشركات ستتعرض للضغط خلال العام المالي المقبل 2020-2021مع استمرار التوقعات بارتفاع الجنيه مقابل الدولار. وأكد فاروس، أنه مع ارتفاع الدولار يسارع المستهلكون إلى الشراء تجنبا لمزيد من الارتفاع في الأسعار في المستقبل القريب، ولكن الآن مع تراجع الدولار يؤجل المستهلكون الشراء انتظارا للوصول إلى أدنى سعر. وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع الجنيه يقلص أرقام مبيعات الصادرات، ويدفع المستهلكين إلى تأجيل قراراتهم الشرائية.
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الإقرار الإلكتروني نجح في كشف التهرب الضريبي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي. وأضاف الوزير في بيان له اليوم، الأحد، أنه تم الكشفت على عينة عشوائية شملت 216 حالة، تبين أن 50 منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارا صفريا. وبحسب الوزير فإن المنظومة الإلكترونية سجلت أن القيمة الضريبية المستحقة لأحد الممولين سجلت 800 ألف وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه. وأضاف معيط، أن هناك 16 معيارا يتم على أساسها تحديد القائمة "عالية المخاطر" من الممولين.
جمارك-السيارت

15 مليار جنيه ضرائب عن السيارات الأوروبية خلال عام

أعلن كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال 13 شهرًا منذ بداية تطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي وحتى نهاية يناير الماضي، بلغ نحو 55 مليارًا و713 مليون جنيه، تم تحصيل 15 مليارًا و382 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 115 ألفًا و516 سيارة ملاكي بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 33 مليارًا و802 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتم تحصيل نحو 9 مليارات و297 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
وزارة-المالية

الضرائب: هدفنا راحة «الممول» من خلال ميكنة الإجراءات

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة عملت على خمسة محاور أحدها هندسة الإجراءات الضريبية أى تحول الإجراءات الضريبية من النظام الورقى إلى النظام المميكن أى أنه أصبح الآن تعامل المصلحة فى إخطار نموذج 19، سيتم عن طريق البريد الإلكتروني، كما يمكن للممول الاطلاع على ملفه من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية. وأضاف، أن المصلحة بل الوزارة بكافة مصالحها الإيرادية من ضرائب وجمارك وضرائب عقارية، تهدف إلى راحة الممول أو المكلف بتحصيل الضريبة، وذلك من خلال الإجراءات المميكنة وتعمل على تذليل أى عقبات أمام الممول.
جمارك-السيارت

196 مليون جنيه قيمة ضرائب وجمارك السيارات في ديسمبر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك التي تسهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتطوير أداء العمل بالمنافذ الجمركية. وأشار تقرير صادر من رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن سيارات ملاكي، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.
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