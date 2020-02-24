سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير التنمية المحلية يبحث تدبير مواجهة الأمطار

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م
أمطار مدينة نصر
أمطار مدينة نصر
أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ومتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى ستشهد سقوط أمطار خلال الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع غرف العمليات، والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر؛ حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.
وتابع شعراوى، خلال إجرائه اتصالًا هاتفيًا مع محافظ القاهرة خالد عبد العال، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الاثنين، التدابير والإجراءات اللازمة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على بعض المناطق بعد ظهر اليوم، والأطمئنان على سرعة التعامل مع أية تجمعات لمياه الأمطار.وطالب بالاستمرار
اقرأ المزيد
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: دعاوى المتشددين بوجوب معاداة غير المسلمين تحريف لمبادئ الدين

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القول إن العلاقة مع الآخر في دين الإسلام وشريعته قائمة على العداء والصدام والكراهية والعنف والشدة والغلظة قول باطل بنصوص القرآن والسنة وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. وأضافت دار الإفتاء، في فيديو "موشن جرافيك" اليوم الإثنين، أن أمة الإسلام تحمل الرحمة والمحبة للخلق جميعًا دون نظر لاختلاف في العقيدة أو الجنس واللون.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
السيسي (5)

السيسي يوقع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف المصري للحضارة المصرية. وتتكون أجهزة المتحف، وفقا للقانون المنشور في الجريدة الرسمية ، من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضواً ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

بسبب الأمطار.. تأجيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة، غدًا الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية، حسب بيان رسمى صادر عن المحافظة. تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء. وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
امطار- غزيرة- في -مدينة- نصر (9)

بـ25 شفاطًا.. محافظ القاهرة يواجه الأمطار في مدينة نصر

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تدعيم الأجهزة التنفيذية الموجودة بمنطقة المنصة بمدينة نصر بـ25 شفاطا للمساعدة فى سرعة شفط مياه الامطار بالمكان. جاء ذلك خلال تواجد محافظ القاهرة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى.
رئاسة-مجلس-الوزراء

مجلس الوزراء: لا صحة لخصخصة شركات القطن

نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في بيان، اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركات القطن التابعة للوزارة.
طقس

رياح وأمطار غزيرة.. الأرصاد تًعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء. وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
عشوائية-عشش-السودان-تصوير-دعاء-السيد

نائب: الحكومة حققت إنجازا كبيرا في تطوير العشوائيات

قال النائب خالد مشهور، إن ملف العشوائيات شهد إهمالا على مدار سنوات طويلة، وشكل تحديا في مجال الإسكان بشكل عام، إذ كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي الكتلة العمرانية، التي تنتشر في 226 مدينة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]