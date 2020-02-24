وزير التنمية المحلية يبحث تدبير مواجهة الأمطار

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م

أمطار مدينة نصر

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ومتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى ستشهد سقوط أمطار خلال الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع غرف العمليات، والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر؛ حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.

وتابع شعراوى، خلال إجرائه اتصالًا هاتفيًا مع محافظ القاهرة خالد عبد العال، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الاثنين، التدابير والإجراءات اللازمة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على بعض المناطق بعد ظهر اليوم، والأطمئنان على سرعة التعامل مع أية تجمعات لمياه الأمطار.وطالب بالاستمرار