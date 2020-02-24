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عبد العال: سأتواصل مع رئيس الوزراء لدعم مستشفى مجدي يعقوب

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م
علي عبد العال
علي عبد العال
أشاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بما يقوم به مركز مجدى يعقوب للقلب في أسوان، قائلا: "إن وفدا من البرلمان الفرنسي زار المركز في أسوان مؤخرا ووجه الشكر للدكتور مجدي يعقوب عما رآه بهذا الصرح الطبي رفيع المستوى في جنوب مصر".
ودعا عبد العال،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الإثنين، إلى العمل على إعفاء مركز مجدي يعقوب من أي مستحقات للدولة لأنه سيقدم خدمات طبية كبيرة للمواطنين بالمجان وتفيد طبقات فقيرة في المجتمع، مؤكدا أنه سيتواصل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان عاصم الجزار من أجل تقديم كافة أنواع
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: دعاوى المتشددين بوجوب معاداة غير المسلمين تحريف لمبادئ الدين

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القول إن العلاقة مع الآخر في دين الإسلام وشريعته قائمة على العداء والصدام والكراهية والعنف والشدة والغلظة قول باطل بنصوص القرآن والسنة وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. وأضافت دار الإفتاء، في فيديو "موشن جرافيك" اليوم الإثنين، أن أمة الإسلام تحمل الرحمة والمحبة للخلق جميعًا دون نظر لاختلاف في العقيدة أو الجنس واللون.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
السيسي (5)

السيسي يوقع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف المصري للحضارة المصرية. وتتكون أجهزة المتحف، وفقا للقانون المنشور في الجريدة الرسمية ، من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضواً ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

بسبب الأمطار.. تأجيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة، غدًا الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية، حسب بيان رسمى صادر عن المحافظة. تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء. وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.
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مجلس-النواب (3)

طلب إحاطة بشأن مخالفات بطولات الملاكمة في مصر

تقدم النائب أحمد علي، اليوم السبت، بطلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بشأن فوضي بطولات الملاكمة في مصر، وتزايد معدلات هروب اللاعبين للخارج بعد صرف الملايين من أموال الدولة عليهم، مؤكدا: "لا يخفي علي أحد عشق المصريين للرياضة بمختلف قطاعاتها، وحرص الأهالي نحو ربط أبنائهم بها، لدورها الفعال في بناء الإنسان، ومن ثم أي تجاوزات أو مخالفات يكونوا دائما لها بالمرصاد، وذلك في أي نشاط كان سواء باللعبة الشعبية الأولى كرة القدم أو غيرها من الأنشطة المختلفة".
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رئيس مجلس النواب يهاجم وزير التموين

انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تجاهل وزير التموين الدكتور على المصيلحي، منتجات أخرى من قصب السكر في أثناء عرضه الملف على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقال عبد العال، ردا على طلب بعض النواب بإعادة النظر في أسعار طن قصب السكر: "هناك مخرجات أخرى لقصب السكر ينسى وزير التموين بعرضها على مجلس الوزراء ويتم بيعها بأسعار غالية"، مشيرا إلى أن العرض على الحكومة من جانب وزير التموين مغلوط، لأنه يتم حساب سعر السكر فقط، بينما هناك مخرجات أخرى للقصب ويتم بيعها بأسعار عالية.
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عبد العال: علاقتي برئيس الوزراء قوية

عاتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، النائب أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، بشأن ما نشرت الصحيفة في واقعة الاستجواب الذي شهده المجلس لوزيرة الصحة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد حيث وجه علي عبد العال، سؤال لأسامة شرشر، قائلا: "أنت رئيس تحرير جريدة النهار، فلماذا كتب في الجريدة أن الاستجواب لوزيرة الصحة بسبب الخلاف بين رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؟"، مشيرا إلى أنه على علاقة قوية مع الدكتور مصطفى مدبولي، وأن علاقته به طيبة أكثر مما يتخيل".
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عبد العال يحيل قرارين جمهوريين إلى اللجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، قرارين صادرين عن رئيس الجمهورية وعددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، معلنا إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
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