عبد العال: سأتواصل مع رئيس الوزراء لدعم مستشفى مجدي يعقوب

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م

علي عبد العال

أشاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بما يقوم به مركز مجدى يعقوب للقلب في أسوان، قائلا: "إن وفدا من البرلمان الفرنسي زار المركز في أسوان مؤخرا ووجه الشكر للدكتور مجدي يعقوب عما رآه بهذا الصرح الطبي رفيع المستوى في جنوب مصر".

ودعا عبد العال،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الإثنين، إلى العمل على إعفاء مركز مجدي يعقوب من أي مستحقات للدولة لأنه سيقدم خدمات طبية كبيرة للمواطنين بالمجان وتفيد طبقات فقيرة في المجتمع، مؤكدا أنه سيتواصل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان عاصم الجزار من أجل تقديم كافة أنواع

ودعا عبد العال،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الإثنين، إلى العمل على إعفاء مركز مجدي يعقوب من أي مستحقات للدولة لأنه سيقدم خدمات طبية كبيرة للمواطنين بالمجان وتفيد طبقات فقيرة في المجتمع، مؤكدا أنه سيتواصل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الإسكان عاصم الجزار من أجل تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للمستشفى الجديد الذي سيتم إنشاؤه في مدينة 6 أكتوبر، مشددا على ضرورة تسهيل جميع الإجراءات التي يحتاجها المركز الطبي الجديد بالقاهرة.



وقال النائب عماد جاد، خلال الجلسة العامة، إن الحكومة تطالب بسداد 70 مليون جنيه ثمنا للأرض التي يقام عليها المستشفى الجديد بمدينة 6 أكتوبر، مستنكرا "حملة التمييز" ضد الدكتور مجدي يعقوب وضرورة محاسبة من يتطاول في حقه.

وتعقيبا على كلمة النائب عماد جاد، قال الدكتور علي عبدالعال: "كل التقدير والاحترام للدكتور مجدي يعقوب الذي يحظي بتقدير القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المسئولين والمواطنين، كما يلقى تقدير المسئولين والمواطنين العرب وعلى المستوى الدولي".



وأضاف، أن الدكتور مجدى يعقوب قامة علمية وإنسانية تحظي بالتقدير والاحترام ، وهو بلدياتي من أسوان وأن متعصب له، وكل من التقيتهم يشيدون بالصرح الطبي وشخصية الدكتور مجدي يعقوب، كل الشكر والتقدير لهذا الرجل الذي استقبلته مؤخرا في أسوان، ومجلس النواب مفتوح أمامه يحضر إليه فى أي وقت.



وكان الدكتور مجدى يعقوب قد أشار إلى أن المستشفى الجديد المزمع بناؤه بدعم من مبادرة "صناع الأمل" تبلغ تكاليفه 250 مليون دولار أمريكي بينما تبلغ تكاليف إدارته السنوية نحو 40 مليون دولار أمريكي. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة كرمت جراح القلب المصري العالمي مجدي يعقوب بعد التبرعات التي جمعتها مبادرة "صناع الأمل" بقيمة 360 مليون جنيه من أجل بناء مستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب في مدينة 6 أكتوبر. وتم منح يعقوب وشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني لجهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية.. ووجه آلاف المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل المدح والفخر والثناء على الدكتور مجدي يعقوب ووصفوه بأنه "الأسطورة الحقيقية".







