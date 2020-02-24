السيسي يؤكد حرصه على دعم مبادرات تعزيز التعاون بين الدول العربية

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م

السيسي

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عن حرصه على دعم كل المبادرات الرامية لتعزيز التعاون بين الدول العربية لضمان استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شرفت اليوم باستقبال رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في المنتدى العربي الاستخباري بالقاهرة ، ونؤكد حرصنا على دعم كل المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية لضمان استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها".



