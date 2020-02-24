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رئيس الوزراء يؤكد حرص مصر على تذليل العقبات أمام المستثمرين الكوريين

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٥ م
مدبولي
مدبولي
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطلع مصر إلى تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كوريا الجنوبية التي تعد واحدة من أكثر الدول المتقدمة اقتصادياً وتتمتع بتجربة تنموية متميزة مما يجعلها مثالاً يُحتذى به، مشيرا إلى تطلع مصر أيضا لاستقبال الرئيس الكوري الجوبي مون جيه خلال الزيارة التي من المقرر الاتفاق على موعد إتمامها وترحيب مصر بعقد منتدى الأعمال المصري – الكوري الجنوبي على هامش الزيارة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليوم الإثنين، مع "يوم ميونج هي" وزيرة التجارة الكورية الجنوبية والوفد المرافق لها بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وسفير كوريا الجنوبية في القاهرة.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على الأهمية التي تُوليها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية لمصر والحرص على أن تتوسع الشركات الكورية المتواجدة بمصر في استثماراتها لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وتطرق رئيس الوزراء إلى القرارات المهمة التي اتُخذت لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: دعاوى المتشددين بوجوب معاداة غير المسلمين تحريف لمبادئ الدين

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القول إن العلاقة مع الآخر في دين الإسلام وشريعته قائمة على العداء والصدام والكراهية والعنف والشدة والغلظة قول باطل بنصوص القرآن والسنة وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. وأضافت دار الإفتاء، في فيديو "موشن جرافيك" اليوم الإثنين، أن أمة الإسلام تحمل الرحمة والمحبة للخلق جميعًا دون نظر لاختلاف في العقيدة أو الجنس واللون.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
السيسي (5)

السيسي يوقع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف المصري للحضارة المصرية. وتتكون أجهزة المتحف، وفقا للقانون المنشور في الجريدة الرسمية ، من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضواً ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

بسبب الأمطار.. تأجيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة، غدًا الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية، حسب بيان رسمى صادر عن المحافظة. تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء. وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: مصر تنشد العدالة والتنمية لمختلف دول إفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة إفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول إفريقيا المختلفة، مشيرا إلى أن مختلف الإنجازات التى تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063"، جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية السيسي.
مصطفى-مدبولي

الموافقة على منحة للبنك الدولي بـ1.746 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافى بـ1.746 مليون دولار، للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسي"، بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية.
الرئيس-السيسى

السيسي: عودة الـ32 صيادا مصريا بعد احتجازهم في اليمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة، التي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا في دولة اليمن، لافتًا إلى الجهود أسفرت الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية، في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل و الخارج، متقدمًا بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له، انطلاقاً من موقع مصر الاستراتيجي، وذلك من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وحوكمة الإجراءات، وترشيد الإنفاق، كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عنبه وزير الطيران المدني.
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