السيسي يجتمع برؤساء المخابرات العرب: ندعم مبادرات التعاون لمكافحة الإرهاب

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٥ م

السيسي مع رؤساء المخابرات العرب

في القاهرة وعلي هامش اجتماعهم في "المنتدى العربي الاستخباري"، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى،خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدوليةوالإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها.

وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات. من جانبهم؛ وجه رؤساء المخابرات الشكر الرئيس ولمصر على استضافة هذا الاجتماع الهام الذى يساهم فيتبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية. وأوضح المتحدث