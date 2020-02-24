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الخارجية: السيسي يعتبر حقوق الإنسان مكونا هاما في التنمية الشاملة

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٦ م
الخارجية
الخارجية
أكد السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر حقوق الإنسان مكوناً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة، ولديها قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسية أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، كما تولي أهمية متساوية لكافة الحقوق. جاء ذلك فى كلمة مصر التى القاها مساعد الوزير اليوم الإثنين، أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية.
وأشار مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان فى الكلمة الى أن مصر تقوم بجهود طموحة لإعمالها جميعاً، موضحاً أن الدولة المصرية تعمل بكافة مؤسساتها على احترام الدستور والقانون، من خلال مؤسسات فعالة، وتوفير سبل الانتصاف الناجزة بالإضافة إلى أدوات للإصلاح الذاتي.وفي هذا السياق، استعرض السفير جمال الدين ما شهده
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