جريمة

الخدمات الأمنية تنقذ فتاة من الانتحار من أعلى كوبري أكتوبر

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٢ م
انتحار
انتحار
نجحت الخدمات الأمنية المعينة أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ إحدى الفتيات من الانتحار من أعلى الكوبري. كانت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحال قد تمكنت من إنقاذ فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصري" مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، أثناء قيامها بمحاولة الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سور الكوبرى.
وبسؤال والدتها "تحمل جنسية ذات الدولة من أصل مصري"، قررت أن كريمتها تعاني من مرض نفسي، وقامت بترك المنزل صباح ذات اليوم، وعللت إقدامها على الانتحار لحالتها المرضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السجون (1)

الداخلية توجه قوافل طبية للكشف على نزلاء سجن القطا

وجه قطاع السجون قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى منطقة سجون القطا بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية. كما تم سحب عينات من نزلاء السجن، كإجراء وقائى للكشف المُبكر عن "فيروس سى" بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع أجنبية

شنَّ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية ترهيب بضائع أجنبية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية مقابل تحرير ألف و124 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف اللواء علاء متولي.
مخدر-الحشيش (2)

الحشيش في الأتوبيس.. يقظة الشرطة تحبط تهريب 475 طربة

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية -تحت إشراف مساعد الوزير اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام- لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم المخدرات وملاحقة وضبط حائزيها والمتاجرين بها، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأوتوبيسات بأسيوط من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، وبحوزته حقيبتان بداخلهما 475 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 47,5 كيلو جرام، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
مستشفى-الشرطة

مستشفيات الشرطة توقع الكشف على 137 حالة بالمجان

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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تهريب-مستلزمات-طبية (3)

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
قوات الشرطة - أرشيفية

دورية أمنية تحبط خطة «المشاغبين الثلاثة» في النزهة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة من خلال تكثسف المرورات بدوائر المراكز والأقسام، وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ربع نقل وبحوزتهم (طبنجة صوت- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض "سنجة" - 7 نوافذ ألوميتال - 10 مقصات حديدية خاصة بأعمال البناء- كمية من الأفيزات البلاستيك- مفتاح عدة).
علاء-مبارك- (3)

براءة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة". ويذكر أنه في شهر ديسمبر الماضي، قضت الدائرة "ب" المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برفض طلب وقف تنفيذ حكم الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب فى البورصة.
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