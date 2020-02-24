الخدمات الأمنية تنقذ فتاة من الانتحار من أعلى كوبري أكتوبر

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٢ م

انتحار

نجحت الخدمات الأمنية المعينة أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة في إنقاذ إحدى الفتيات من الانتحار من أعلى الكوبري. كانت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحال قد تمكنت من إنقاذ فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصري" مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، أثناء قيامها بمحاولة الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سور الكوبرى.

وبسؤال والدتها "تحمل جنسية ذات الدولة من أصل مصري"، قررت أن كريمتها تعاني من مرض نفسي، وقامت بترك المنزل صباح ذات اليوم، وعللت إقدامها على الانتحار لحالتها المرضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



