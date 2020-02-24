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الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يصل لدرجة وباء متفشي عالميًا

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الإثنين، إن فيروس "كورونا المستجد" لم يصل إلى درجة "وباء متفشي عالميًا"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى احتمالية وصوله إلى هذه الدرجة وضرروة الاستعداد لذلك. وأوضح أدهانوم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قرار استخدام تعبير وباء متفشي يعتمد على التقديرات المستمرة للانتشار الجغرافي للمرض وحدته وتأثيره على المجتمع، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتبين انتشار للمرض لبشكل لا يتم احتوائه على مستوى العالم.
وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس يؤثر على عدة دول حول العالم بطرق مختلفة ويحتاج إلى رد مناسب، لافتا إلى أن الرد من الممكن ألا يتناسب مع جميع الحالات، مؤكدا أن الأولويات الحالية لمواجهة الفيروس تتمثل في أن تضع كافة الدول أولوياتها لحماية موظفي الصحة، والتواصل مع المجمتعات لحماية الذين يعانون
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منظمة الصحة العالمية

367 إصابة بـ«كورونا» خارج الصين خلال 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 367 إصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة، وأكدت المنظمة، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين، مضيفة أنه تبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس "كورونا" حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.
تويوتا

«تويوتا» تعيد فتح مصانعها في الصين رغم «كورونا»

أعادت شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات فتح مصانعها الأربعة في الصين، والذين كانت قد أغلقتهم منذ شهر مضى بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، وأفادت قناة "إن إتش كيه" اليابانية، بأن آخر المصانع التي أعيد افتتاحها كان مصنع "تويوتا" في مدينة تشنغدو، إلا أن حجم الإنتاج في الصين لايزال يمثل نصف ما كان عليه قبل تعليق العمل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وكانت الشركة قد أعادت في وقت سابق فتح مصانعها في تيانجين وغوانزو وتشانغتشون.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

البحرين وأفغانستان تسجلان أول حالة إصابة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن البحريني وظهور أعراض الفيروس عليه وجرى نقله فورا للعلاج و العزل في مركز "إبراهيم خليل كانو" الصحي بمنطقة السلمانية، مضيفة أنه "بعد التأكد من إصابته بالفيروس بدأت السلطات تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية بخصوص الأشخاص الذين خالطهم المريض"، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
الانتخابات الإسرائيلية 3

هل تتأثر الانتخابات الإسرائيلية بفيروس «كورونا» ؟

تقترب إسرائيل من إجراء انتخابات هي الثالثة في أقل من عام والتي تفصلنا عنها 10 أيام، يقود فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود كتلة اليمين في مواجهة تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني جانتس. ومع اقتراب موعد الانتخابات التي من المقرر أن تنطلق مطلع مارس المقبل، سجلت إسرائيل قبل أيام، أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد والذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي ووصل إلى عدد من دول العالم، فيما قررت إسرائيل سلسلة إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس داخلها.
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فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
كورونا 5

شفاء مصاب ثان بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن. وقال مسؤول في السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية. ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.
بوتين (3)

روسيا: ترحيل الأجانب المصابين بفيروس كورونا

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، في اجتماع تنفيذي، اليوم الإثنين، إن التدابير المتخذة من قبل حكومة روسيا الاتحادية للتصدي لفيروس كورونا تسمح بترحيل المواطنين الأجانب المصابين به، مضيفا: "لقد تم الآن إضافة (إصابة جديدة) إلى قائمة الأمراض الخطيرة، وهذا يسمح بترحيل المواطنين الأجانب إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، وستطبق تدابير خاصة في البداية، بما في ذلك العزلة والحجر الصحي". وكانت روسيا قد قررت تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين بدءا من اليوم، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.
كورونا

الصين: نحتاج أقنعة واقية عاجلا بسبب تفشي كورونا

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها بحاجة ملحة لأقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17 ألفا و238 مصابا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانج، في إيجاز صحفي: "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وانتقدت بكين، في وقت سابق اليوم، واشنطن لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ"إثارة الذعر ونشره".
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