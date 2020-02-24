الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يصل لدرجة وباء متفشي عالميًا

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م

الصحة العالمية

قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الإثنين، إن فيروس "كورونا المستجد" لم يصل إلى درجة "وباء متفشي عالميًا"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى احتمالية وصوله إلى هذه الدرجة وضرروة الاستعداد لذلك. وأوضح أدهانوم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قرار استخدام تعبير وباء متفشي يعتمد على التقديرات المستمرة للانتشار الجغرافي للمرض وحدته وتأثيره على المجتمع، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتبين انتشار للمرض لبشكل لا يتم احتوائه على مستوى العالم.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس يؤثر على عدة دول حول العالم بطرق مختلفة ويحتاج إلى رد مناسب، لافتا إلى أن الرد من الممكن ألا يتناسب مع جميع الحالات، مؤكدا أن الأولويات الحالية لمواجهة الفيروس تتمثل في أن تضع كافة الدول أولوياتها لحماية موظفي الصحة، والتواصل مع المجمتعات لحماية الذين يعانون

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس يؤثر على عدة دول حول العالم بطرق مختلفة ويحتاج إلى رد مناسب، لافتا إلى أن الرد من الممكن ألا يتناسب مع جميع الحالات، مؤكدا أن الأولويات الحالية لمواجهة الفيروس تتمثل في أن تضع كافة الدول أولوياتها لحماية موظفي الصحة، والتواصل مع المجمتعات لحماية الذين يعانون من أمراض خاصة الذين لديهم ظروف صحية سيئة، بالاضافة إلي حماية الدول التي تمتلك أنظمة صحية ضعيفة.



كما نقلت شبكة "يورو نيوز" إعراب المنظمة عن "قلقها البالغ" تجاه ارتفاع أعداد الوفيات المصابة بالفيروس القاتل في إيطاليا إلى 7 أشخاص.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن تفشي فيروس كورونا يشكل "حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا".



وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين، مضيفة أنه تبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس "كورونا" حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.







