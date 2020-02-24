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وزير الدفاع يتوجه إلى باكستان في زيارة رسمية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
وزير الدفاع
وزير الدفاع
غادر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، القاهرة، متوجهًا إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.
ومن المقرر وفقا لبيان عسكري صحفي أن يلتقى الفريق أول محمد زكي خلال زيارته كبار رجال الدولة والمسؤولين بوزارة الدفاع الباكستانية، لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات. 

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رئيس الوزراء: تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا

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السيسي يوقع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

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بسبب الأمطار.. تأجيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة، غدًا الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية، حسب بيان رسمى صادر عن المحافظة. تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء. وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.
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السيسي- منحهم -وسام -الجمهورية -وزير- الدفاع -يكرم -القادة -المتقاعدين (1)

السيسي منحهم وسام الجمهورية.. وزير الدفاع يكرم القادة المتقاعدين

في لافتة تقدير وتحية من المؤسسة العسكرية لأبنائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن بين صفوف القوات المسلحة المصرية، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2020، إذ قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.
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وحدات بحرية مصرية وفرنسية تتدرب بالبحر الأحمر

على خلفية التعاون العسكري الوثيق بين البلدين، وكذا تبادل الخبرات بين البحرية المصرية والفرنسية، وفي إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، قامت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية والفرقاطة الفرنسية (FORBIN) بتنفيذ تدريب بحري عابر بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.
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الكلية الحربية تقبل دفعة جديدة من خريجي الجامعات

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية دفعة مايو 2020، والتي تشمل الدفعات (116) أطباء و(66) مختلط، والدفعة رقم ( 108) رئيسات تمريض. وأعلن اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية للإعلان عن شروط القبول للدفعات، أن التخصصـات المطلوبة من الذكور تشمـل الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة من الذكور الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه.
انفجار-سيارة-مفخخة (2)

مقتل وإصابة 10 أشخاص إثر انفجار قنبلة بإقليم باكستاني

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون، إثر انفجار قنبلة خلال تظاهرة داعمة لجماعة متشددة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان غرب باكستان. وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين، أن الشرطة قامت بتطويق موقع الانفجار وفتح التحقيقات في الحادثة، ولفت إلى أنه من بين قتلى الانفجار ضباط شرطة. وأوضحت "جيو نيوز"، أنه تم نقل المصابين وجثامين الضحايا إلى المستشفى الأهلي، مشيرة إلى أن خمسة مصابين في حالة حرجة وتم نقلهم إلى مركز الصدمات في المستشفى.
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