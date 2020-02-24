وزير الدفاع يتوجه إلى باكستان في زيارة رسمية

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

وزير الدفاع

غادر وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، القاهرة، متوجهًا إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

ومن المقرر وفقا لبيان عسكري صحفي أن يلتقى الفريق أول محمد زكي خلال زيارته كبار رجال الدولة والمسؤولين بوزارة الدفاع الباكستانية، لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.



