التعليم تصدر قرارًا بالتسوية للحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة

تحرير:أمينة محمود ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٨ م

طارق شوقي

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا اليوم الإثنين، برقم 40 لسنة 2020، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة. ونص القرار على أنه يجوز اعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة بإحدي وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم مع استثائهم من شركي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.

ويشترط لإعادة التعيين الحصول على مؤهل عالي من كليات التربية أو مؤهل عالي مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، كما يشترك أن يكون هناك وظائف خالية بالمديرية التعليمية وموافقة وزير المالية وذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يشترط الحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في