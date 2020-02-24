لعدم وصول فريق الزمالك.. إلغاء لقاء القمة

تحرير:محمد جمال ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٧ م

الأهلي والزمالك

أنهى حكم مباراة الأهلي والزمالك اللقاء، وذلك لعدم وصول حافلة الفريق الأبيض لاستاد القاهرة، وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبًا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم بالفوز في 15 مباراة متتالية بدون خسارة .

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، لكن المباراة تأجلت لمدة ساعة بسبب الأمطار . وتحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قبل اللقاء، عن تأخير فريقه عن الوصول لاستاد

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، لكن المباراة تأجلت لمدة ساعة بسبب الأمطار .



وتحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قبل اللقاء، عن تأخير فريقه عن الوصول لاستاد القاهرة، لمواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا يعلم أين الفريق الآن، وانه من المفترض أن يكون في الطريق للملعب، منوهًا إلى أن الفريق لن يتم خصم اى نقاط منه في الدوري.



وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة للاعبي الفريق عقب صافرة حكم مباراة الزمالك، والتي لم تستكمل بسبب عدم حضور حافلة الفريق الابيض لستاد القاهرة الدولي.





