رياضة

لعدم وصول فريق الزمالك.. إلغاء لقاء القمة

تحرير:محمد جمال ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٧ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أنهى حكم مباراة الأهلي والزمالك اللقاء، وذلك لعدم وصول حافلة الفريق الأبيض لاستاد القاهرة، وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبًا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم بالفوز في 15 مباراة متتالية بدون خسارة .
وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، لكن المباراة تأجلت لمدة ساعة بسبب الأمطار . وتحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قبل اللقاء، عن تأخير فريقه عن الوصول لاستاد
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اتحاد-الكرة (1)

الاتحاد المصري: نأسف على ما حدث في لقاء القمة

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة" . وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور: الزمالك لن يتعرض لعقوبات

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تاخير فريقه عن الوصول لاستاد القاهرة، للقاء الأهلي مشيرًا إلى أنه لا يعلم أين الفريق الآن وانه من المفترض أن يكون في الطريق للملعب . وقال مرتضى في تصريحات لصدى البلد:" سأذهب للمحكمة الرياضية إذا تم خصم نقطة، الزمالك في حال تعثره سيكون بسبب الأمطارو لذلك تم تأخير المباراة" . وأضاف مرتضى:" الأهلي نادي عظيم بتاريخه وبطولاته ومجلس إدارته، الخطيب اللجنة ظلمتنا بدون مبرر، ومفيش في اللائحة أي غرامات" .
مباراة-الاهلى -والزمالك (2)

مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?
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مباراة-الاهلى -والزمالك (2)

مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?
اتحاد-الكرة (1)

الاتحاد المصري: نأسف على ما حدث في لقاء القمة

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة" . وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.
الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
مرتضى منصور (4)

كيف سيجبر الزمالك اتحاد الكرة على تأجيل قمة الدوري؟

كشف مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن نادي الزمالك يحاول تأخير عودته للقاهرة إلى 22 فبراير بدلا من 21 لاستغلال اللائحة التي ستمنعه من خوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط. وكان قد وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن قمة الدوري حيث قال مرتضى: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغما عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس وهناك فارق ساعتين بين مصر والإمارات وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
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