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رئيس الوزراء: تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا

تحرير:التحرير ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فرص سقوط الأمطار بكثافة غدا على عدد كبير من المحافظات. وكلف رئيس الوزراء بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدا. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: دعاوى المتشددين بوجوب معاداة غير المسلمين تحريف لمبادئ الدين

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القول إن العلاقة مع الآخر في دين الإسلام وشريعته قائمة على العداء والصدام والكراهية والعنف والشدة والغلظة قول باطل بنصوص القرآن والسنة وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. وأضافت دار الإفتاء، في فيديو "موشن جرافيك" اليوم الإثنين، أن أمة الإسلام تحمل الرحمة والمحبة للخلق جميعًا دون نظر لاختلاف في العقيدة أو الجنس واللون.
السيسي (5)

السيسي يوقع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف المصري للحضارة المصرية. وتتكون أجهزة المتحف، وفقا للقانون المنشور في الجريدة الرسمية ، من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضواً ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

بسبب الأمطار.. تأجيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة، غدًا الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية، حسب بيان رسمى صادر عن المحافظة. تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء. وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تصدر قرارًا بالتسوية للحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا اليوم الإثنين، برقم 40 لسنة 2020، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة. ونص القرار على أنه يجوز اعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة بإحدي وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم مع استثائهم من شركي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: مصر تنشد العدالة والتنمية لمختلف دول إفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة إفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول إفريقيا المختلفة، مشيرا إلى أن مختلف الإنجازات التى تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063"، جاء ذلك في كلمته، اليوم السبت، خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية السيسي.
مصطفى-مدبولي

الموافقة على منحة للبنك الدولي بـ1.746 مليون دولار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافى بـ1.746 مليون دولار، للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسي"، بين حكومة مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع.
رئيس-مجلس-الوزراء مصطفى-مدبولى يصل-بورسعيد-لترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين (1)

مدبولي: نستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونائبا المحافظ، وبدأت جولة مدبولي باستطلاع الخدمات التي سيجرى تقديمها بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، وسيعمل المركز على تيسير إجراءات حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، حيث تنتقل إلى ممثلي الجهات الإدارية الممثلة في المركز جميع السلطات المطلوبة لتنفيذ إجراءات المستثمر.
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