الاتحاد المصري: نأسف على ما حدث في لقاء القمة

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ م

اتحاد الكرة

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة" . وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.

وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. وكان من المقرر أن يواجه