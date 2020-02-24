رياضة

الاتحاد المصري: نأسف على ما حدث في لقاء القمة

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة" . وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.
وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. وكان من المقرر أن يواجه
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مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

لعدم وصول فريق الزمالك.. إلغاء لقاء القمة

أنهى حكم مباراة الأهلي والزمالك اللقاء، وذلك لعدم وصول حافلة الفريق الأبيض لاستاد القاهرة، وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبًا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم بالفوز في 15 مباراة متتالية بدون خسارة .
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور: الزمالك لن يتعرض لعقوبات

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تاخير فريقه عن الوصول لاستاد القاهرة، للقاء الأهلي مشيرًا إلى أنه لا يعلم أين الفريق الآن وانه من المفترض أن يكون في الطريق للملعب . وقال مرتضى في تصريحات لصدى البلد:" سأذهب للمحكمة الرياضية إذا تم خصم نقطة، الزمالك في حال تعثره سيكون بسبب الأمطارو لذلك تم تأخير المباراة" . وأضاف مرتضى:" الأهلي نادي عظيم بتاريخه وبطولاته ومجلس إدارته، الخطيب اللجنة ظلمتنا بدون مبرر، ومفيش في اللائحة أي غرامات" .
مباراة-الاهلى -والزمالك (2)

مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?
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مباراة-الاهلى -والزمالك (2)

مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?
مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

لعدم وصول فريق الزمالك.. إلغاء لقاء القمة

أنهى حكم مباراة الأهلي والزمالك اللقاء، وذلك لعدم وصول حافلة الفريق الأبيض لاستاد القاهرة، وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبًا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم بالفوز في 15 مباراة متتالية بدون خسارة .
الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (2)

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بموعد مباراة القمة

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري، يوم 24 فبراير الجاري. وتأتي خطوة الجبلاية كإعادة تأكيد على عدم تأجيل المباراة، الموقف الذي أعلنه اتحاد الكرة في بيان رسمي في وقت سابق.
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