مرتضى منصور: الزمالك لن يتعرض لعقوبات

تحرير:محمد جمال ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م

مرتضى منصور

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تاخير فريقه عن الوصول لاستاد القاهرة، للقاء الأهلي مشيرًا إلى أنه لا يعلم أين الفريق الآن وانه من المفترض أن يكون في الطريق للملعب . وقال مرتضى في تصريحات لصدى البلد:" سأذهب للمحكمة الرياضية إذا تم خصم نقطة، الزمالك في حال تعثره سيكون بسبب الأمطارو لذلك تم تأخير المباراة" . وأضاف مرتضى:" الأهلي نادي عظيم بتاريخه وبطولاته ومجلس إدارته، الخطيب اللجنة ظلمتنا بدون مبرر، ومفيش في اللائحة أي غرامات" .

واختتم مرتضىمنصور تصريحاته لبرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى:" في النهاية المباراة أقيمت أم لا، في النهاية الأهلي والزمالك يمثلون مصر". وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة