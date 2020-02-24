رياضة

مرتضى منصور: الزمالك لن يتعرض لعقوبات

تحرير:محمد جمال ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تاخير فريقه عن الوصول لاستاد القاهرة، للقاء الأهلي مشيرًا إلى أنه لا يعلم أين الفريق الآن وانه من المفترض أن يكون في الطريق للملعب . وقال مرتضى في تصريحات لصدى البلد:" سأذهب للمحكمة الرياضية إذا تم خصم نقطة، الزمالك في حال تعثره سيكون بسبب الأمطارو لذلك تم تأخير المباراة" . وأضاف مرتضى:" الأهلي نادي عظيم بتاريخه وبطولاته ومجلس إدارته، الخطيب اللجنة ظلمتنا بدون مبرر، ومفيش في اللائحة أي غرامات" .
واختتم مرتضىمنصور تصريحاته لبرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى:" في النهاية المباراة أقيمت أم لا، في النهاية الأهلي والزمالك يمثلون مصر". وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة
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اتحاد-الكرة (1)

الاتحاد المصري: نأسف على ما حدث في لقاء القمة

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة" . وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.
مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

لعدم وصول فريق الزمالك.. إلغاء لقاء القمة

أنهى حكم مباراة الأهلي والزمالك اللقاء، وذلك لعدم وصول حافلة الفريق الأبيض لاستاد القاهرة، وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبًا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم بالفوز في 15 مباراة متتالية بدون خسارة .
مباراة-الاهلى -والزمالك (2)

مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?
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مباراة-الاهلى -والزمالك (2)

مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?
اتحاد-الكرة (1)

الاتحاد المصري: نأسف على ما حدث في لقاء القمة

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة" . وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.
مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

لعدم وصول فريق الزمالك.. إلغاء لقاء القمة

أنهى حكم مباراة الأهلي والزمالك اللقاء، وذلك لعدم وصول حافلة الفريق الأبيض لاستاد القاهرة، وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبًا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم بالفوز في 15 مباراة متتالية بدون خسارة .
الزمالك

الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري في وجود الجنايني

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها مجلس إدارة الزمالك بـ"غير شرعية". جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي على خلفية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عاقبت عدد من لاعبي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي.
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