مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م

الأهلي والزمالك

علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?

وكان وقرر مجلس الزمالك خوض المباراة بفريق مكون من الناشئين مواليد 1999 و2000 و2001 ويأتي قرار مجلس الإدارة بعدما قرر أمس الأحد مقاطعة بطولة الدوري الممتاز ورفض خوض الفريق الأول للمباراة اعتراضًا على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولمنح لاعبي الفريق الأول فرصة للراحة قبل لقاء الترجي

وكان وقرر مجلس الزمالك خوض المباراة بفريق مكون من الناشئين مواليد 1999 و2000 و2001 ويأتي قرار مجلس الإدارة بعدما قرر أمس الأحد مقاطعة بطولة الدوري الممتاز ورفض خوض الفريق الأول للمباراة اعتراضًا على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولمنح لاعبي الفريق الأول فرصة للراحة قبل لقاء الترجي في دوري الأبطال .



وشهدت المباراة أزمات عديدة بعد تأخر حافلة الأبيض، كما تأخرت حافلة الأهلي بسبب الأمطار .







ومن جانبه كان أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك لمدة ساعة.



وأكد عبد الحفيظ على أن لجنة المسابقات أخطرت مسئولو الأهلي بتأجيل المباراة لمدة ساعة بسبب تأخر وصول الفريق المنافس ووصول الفريق الأحمر لاستاد القاهرة متأخرًا، بجانب طاقم الحكام.