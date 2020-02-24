رياضة

مصدر بالجبلاية يكشف مصير مباراة القمة

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علمت "التحرير"، أن حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري، سيلغي المباراة حال مرور الساعة التي تأجلت فيها اللقاء ولم يصل الزمالك للملعب المباراة . وبحسب مصادر في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الفارس الأبيض في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح منافسه الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعيق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء . ?
وكان وقرر مجلس الزمالك خوض المباراة بفريق مكون من الناشئين مواليد 1999 و2000 و2001 ويأتي قرار مجلس الإدارة بعدما قرر أمس الأحد مقاطعة بطولة الدوري الممتاز ورفض خوض الفريق الأول للمباراة اعتراضًا على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولمنح لاعبي الفريق الأول فرصة للراحة قبل لقاء الترجي
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اتحاد-الكرة (1)

الاتحاد المصري: نأسف على ما حدث في لقاء القمة

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة" . وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.
مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

لعدم وصول فريق الزمالك.. إلغاء لقاء القمة

أنهى حكم مباراة الأهلي والزمالك اللقاء، وذلك لعدم وصول حافلة الفريق الأبيض لاستاد القاهرة، وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبًا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم بالفوز في 15 مباراة متتالية بدون خسارة .
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور: الزمالك لن يتعرض لعقوبات

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تاخير فريقه عن الوصول لاستاد القاهرة، للقاء الأهلي مشيرًا إلى أنه لا يعلم أين الفريق الآن وانه من المفترض أن يكون في الطريق للملعب . وقال مرتضى في تصريحات لصدى البلد:" سأذهب للمحكمة الرياضية إذا تم خصم نقطة، الزمالك في حال تعثره سيكون بسبب الأمطارو لذلك تم تأخير المباراة" . وأضاف مرتضى:" الأهلي نادي عظيم بتاريخه وبطولاته ومجلس إدارته، الخطيب اللجنة ظلمتنا بدون مبرر، ومفيش في اللائحة أي غرامات" .
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مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور: الزمالك لن يتعرض لعقوبات

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تاخير فريقه عن الوصول لاستاد القاهرة، للقاء الأهلي مشيرًا إلى أنه لا يعلم أين الفريق الآن وانه من المفترض أن يكون في الطريق للملعب . وقال مرتضى في تصريحات لصدى البلد:" سأذهب للمحكمة الرياضية إذا تم خصم نقطة، الزمالك في حال تعثره سيكون بسبب الأمطارو لذلك تم تأخير المباراة" . وأضاف مرتضى:" الأهلي نادي عظيم بتاريخه وبطولاته ومجلس إدارته، الخطيب اللجنة ظلمتنا بدون مبرر، ومفيش في اللائحة أي غرامات" .
اتحاد-الكرة (1)

الاتحاد المصري: نأسف على ما حدث في لقاء القمة

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة" . وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.
مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

لعدم وصول فريق الزمالك.. إلغاء لقاء القمة

أنهى حكم مباراة الأهلي والزمالك اللقاء، وذلك لعدم وصول حافلة الفريق الأبيض لاستاد القاهرة، وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبًا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين. وتابعت المصادر أن سوء الأحوال الجوية يؤجل المباريات في ظروف معينة، بمعنى أنه إذا كانت الامطار تهطل بكثافة لدرجة تعوق مرور الكرة في الملعب فيجب تأجيل اللقاء. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم بالفوز في 15 مباراة متتالية بدون خسارة .
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: اتحاد الكرة تعمد إيقاف كهربا

علق أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، على قرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي عقب بطولة السوبر، حتى نهاية الموسم. وقال الصقر في تصريحات تليفزيونية: "أرى أن اتحاد الكرة تعمد إيقاف محمود كهربا حتى نهاية الموسم، وذلك بعد انتقال اللاعب من الزمالك إلى الأهلي". وأضاف أحمد حسن: "هناك تعمد واضح في عقوبة إيقاف كهربا وربما تحايل في القرار، بدليل أن شيكابالا حصل فقط على عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات، وجاءت العقوبة الأكبر من نصيب كهربا".
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