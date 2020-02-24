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الإفتاء: دعاوى المتشددين بوجوب معاداة غير المسلمين تحريف لمبادئ الدين

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٩ م
الإفتاء
الإفتاء
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القول إن العلاقة مع الآخر في دين الإسلام وشريعته قائمة على العداء والصدام والكراهية والعنف والشدة والغلظة قول باطل بنصوص القرآن والسنة وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. وأضافت دار الإفتاء، في فيديو "موشن جرافيك" اليوم الإثنين، أن أمة الإسلام تحمل الرحمة والمحبة للخلق جميعًا دون نظر لاختلاف في العقيدة أو الجنس واللون.
وأوضح الفيديو أن دعاوى تيارات التشدد وجماعات الإرهاب وطوائف البغاة بوجوب معاداة غير المسلمين هو تحريف لمعاني ومبادئ القرآن الكريم والسنة المطهرة ؛ لأن الإسلام يحض على حسن التعامل والتعايش مع الخلق أجمعين، وينهى عن معاداة غير المعتدين.واختتمت دار الإفتاء فيديو الرسوم المتحركة الجديد بالقول "إن ديننا
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مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
السيسي (5)

السيسي يوقع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف المصري للحضارة المصرية. وتتكون أجهزة المتحف، وفقا للقانون المنشور في الجريدة الرسمية ، من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضواً ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
اللواء-خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

بسبب الأمطار.. تأجيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة، غدًا الثلاثاء، لسوء الأحوال الجوية، حسب بيان رسمى صادر عن المحافظة. تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء. وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تصدر قرارًا بالتسوية للحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا اليوم الإثنين، برقم 40 لسنة 2020، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة. ونص القرار على أنه يجوز اعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة بإحدي وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم مع استثائهم من شركي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.
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هلال-رمضان

اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد، مساء غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخر 1441 هجرية، الثالث والعشرين من فبراير الجاري لعام 2020 ميلادية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
دار-الافتاء-المصرية

خيانة للأمانة.. «الإفتاء» توضح حكم أكل أموال الناس بالباطل

علق الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، على سؤال أحد متابعي برنامجه التليفزيوني، والذي جاء فيه: "ما حكم أكل أموال الناس بالباطل؟". وقال جلال: "ما بني على باطل فهو باطل، والمسلمون عند شروطهم، والله أمرنا بعدم أكل أموال الناس بالباطل"، متابعًا: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".
احمد-كريمة

كريمة: البعض يتظاهر بالتدين ولا يتقى الله في أفعاله

أكد الدكتور أحمد كريمة، الاستاذ بجامعة الأزهر، على أن لا أحد يملك في الإسلام أن يحكم على أحد بالدخول إلى جهنم أو الجنة، حتى الرسول لا يستطيع أن يتحدث في هذا الأمر، إلا إذا أعلمه الله. وأضاف كريمة، خلال حواره بفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء،: «أننا نعيش في زمن التدين المغشوش، فالبعض يتظاهر بالتدين، ولا يتقى الله في أفعاله»، لافتًا إلى أن بعض السائقين يقومون بتشغيل القرآن الكريم، وفي نفس الوقت لا يقوم بتشغيل العداد، معقبًا: «إيه إللي نفعه بشريط القرآن إللي مشغله».
القدس (2)

دار الإفتاء: القدس ستبقى عربية إلى يوم الدين

أصدرت دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا قالت فيه، إننا أمام تاريخ طويل يشهد بأن القدس، والمسجد الأقصى هويتهما عربية، وستبقى كما هي عربية إلى يوم الدين، مضيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، وعُرج به من هناك إلى السماوات العلا، وهو أمر ثابت بنص قطعي الثبوت في قوله تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى? بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا».
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