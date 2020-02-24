الخرطوم تعلن الاشتباه بـ8 حالات إصابة بفيروس كورونا

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن رصد 8 حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في العاصمة السودانية، جميعهم أجانب قدموا من الصين. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم أرسلت فريقا طبيا إلى أحد فنادق الخرطوم، للتقصي عن وجود 8 أجانب، قادمين من الصين، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة عدم وجود أية حالات "مؤكدة" للإصابة بالمرض.

وقال مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالسودان الدكتور محمد نقد الله، في تصريحات صحفية، إن درجة حرارة الأجانب الثمانية المقيمين في الفندق، تتراح بين 35 و 36 درجة.وأوضح أنهم دخلوا السودان خلال الفترة من 4 إلى 22 فبراير الجاري، لافتا إلى أنهم ضمن المجموعة المسجلة للمتابعة من قبل السلطات الصحية، ولا يشكلون