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الخرطوم تعلن الاشتباه بـ8 حالات إصابة بفيروس كورونا

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن رصد 8 حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في العاصمة السودانية، جميعهم أجانب قدموا من الصين. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم أرسلت فريقا طبيا إلى أحد فنادق الخرطوم، للتقصي عن وجود 8 أجانب، قادمين من الصين، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة عدم وجود أية حالات "مؤكدة" للإصابة بالمرض.
وقال مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بالسودان الدكتور محمد نقد الله، في تصريحات صحفية، إن درجة حرارة الأجانب الثمانية المقيمين في الفندق، تتراح بين 35 و 36 درجة.وأوضح أنهم دخلوا السودان خلال الفترة من 4 إلى 22 فبراير الجاري، لافتا إلى أنهم ضمن المجموعة المسجلة للمتابعة من قبل السلطات الصحية، ولا يشكلون
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الجيش-السورى

الجيش السوري يسيطر على مناطق في ريف إدلب الجنوبي

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري حررت، اليوم الإثنين، قرية تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة في ريف إدلب الجنوبي. وكانت وحدات من الجيش قد حررت، أمس الأحد، قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد. وواصل الجيش السوري عملياته على محاور ريف إدلب الجنوبي، منتزعا السيطرة على مناطق أوسع، بعد تطهيرهما من مسلحي "جبهة النصرة" وأنصار التوحيد" وحلفائهما.
قيس سعيّد وإلياس الفخفاخ

الحكومة التونسية من الأزمة الدستورية لازدواج الجنسية

أثارت الحكومة التونسية قبل أن تنال ثقة البرلمان حالة من الجدل وتعرضت للكثير من الانتقادات نظرا لأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وعددا من الوزراء يحملون جنسية أجنبية بجانب جنسية بلدهم الأساسية. وولدت الحكومة التونسية بعد الكثير من المفاوضات والشد والجذب طيلة فترة تكليف إلياس الفخفاخ إلى درجة تهديد رئيس الدولة بحل البرلمان إذا لم يتم تشكيل الحكومة والدخول في أزمة دستورية تؤدي إلى انتخابات برلمانية. وأعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة بعد التوصل إلى اتفاق مع حركة النهضة، صاحبة الأكثرية البرلمانية.
الجيش- الوطني -الليبي (1)

ليبيا: سقوط 16 قتيلا من الجيش التركي على أيدي قواتنا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، في تصريحات أدلى بها لوكالة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد"، وذلك دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال أمس السبت، إن بلاده تحارب قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في ليبيا، واعترف بسقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.
ايران وكورونا

بعد تفشيه في إيران.. كيف يحارب العراق «كورونا»؟

ازدادت المخاوف العراقية من فيروس "كورونا" بعد تفشي هذا الوباء في إيران وتأكيد إصابة أكثير من 20 حالة في إيران، توفي منهم 4 حالات جراء الإصابة بالفيروس، واليوم أعلن عن إصابة مسؤول إيراني بالفيروس المستجد، وسط مخاوف بأن يكون المرض قد انتشر في أنحاء واسعة من البلاد. وقال التلفزيون التليفزيون الإيراني إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، نقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس "كورونا" الجمعة. المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز أشارت إلى أن الفيروس ربما جاء من عمال صينيين يعملون في مدينة قم وسافروا إلى الصين.
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كورونا 7

وصول 300 مواطن مصري من الصين.. ووزيرة الصحة تستقبلهم

وصلت الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين الدولي غرب مصر، وعلى متنها أكثر من 300 مواطن مصري العائدين بعد انتشار فيروس "كورونا" القاتل. وأقلعت الطائرة من مطار ووهان، مساء أمس الأحد، وعلى متنها أكثر من 300 مصري من الباحثين بالجامعات الصينية وأسرهم، وسط إجراءات وقائية مشددة خوفا من العدوى بفيروس "كورونا"، وقام المسؤولون في مصر وعلى رأسهم وزيرة الصحة، بالاستعدادات الكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي انتشر فيها فيروس "كورونا" القاتل.
فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
كورونا 5

شفاء مصاب ثان بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن. وقال مسؤول في السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية. ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.
بوتين (3)

روسيا: ترحيل الأجانب المصابين بفيروس كورونا

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، في اجتماع تنفيذي، اليوم الإثنين، إن التدابير المتخذة من قبل حكومة روسيا الاتحادية للتصدي لفيروس كورونا تسمح بترحيل المواطنين الأجانب المصابين به، مضيفا: "لقد تم الآن إضافة (إصابة جديدة) إلى قائمة الأمراض الخطيرة، وهذا يسمح بترحيل المواطنين الأجانب إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، وستطبق تدابير خاصة في البداية، بما في ذلك العزلة والحجر الصحي". وكانت روسيا قد قررت تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين بدءا من اليوم، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.
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