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لعدم احترامه الجماهير.. رامي صبري يُعلن اعتزاله تشجيع الزمالك

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ م
رامي صبري
رامي صبري
أعلن المطرب رامي صبري، اعتزاله تشجيع نادي الزمالك، بعد انسحابه أمام غريمه الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وكتب "صبري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الأهلي المحترم".
علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون
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داليا-مصطفى

داليا مصطفى: أنا جالي هلع من أغاني حمو بيكا

أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بقرار نقابة الموسيقيين، مؤخرًا، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إن ثقافة الشعوب وتعاملهم تُعرف من موسيقاهم، مؤكدة أنها لا تعترض على المهرجانات، لكن على كلمات تلك الأغاني، مضيفة: "أمير طعيمة كان كاتب بوست أنا قريته جالي هلع من الأغاني اللي بيغنيها بيكا، بيتقال ألفاظ يا نهار أسود كنت بقول إيه قلة الأدب دي بيتكلم عن علاقات جنسية مُحرمة في أغنية والأطفال بتسمع ومش فاهمين".
محمد- منير

محمد منير: الغناء شيء صنعه ربنا.. ويوم وفاة أمي غنيت

كشف الكينج محمد منير، أثناء حواره في "Red Bull" مع الإعلامي عمر طاهر، عن رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة". وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".
هاني-شاكر

المهن الموسيقية بالإسكندرية ترفض إقامة حفل حسن شاكوش

?بدأت نقابة المهن الموسيقية، تفعيل قراراتها التى صدرت مؤخرا بوقف التعامل مع مؤديين ومغنيين ومطربين المهرجانات الشعبية، والتى أعلن عنها الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب النقابة العامة للمهن الموسيقية. وأعلنت نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية، البدء فى تنفيذ القرار ورفضت التصريح بإقامة حفل فني لمغنى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، نهاية شهر فبراير الجاري بإحدى المنشآت السياحية المعروفة وهو الطلب الذي قوبل بالرفض التام وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة.
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