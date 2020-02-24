لعدم احترامه الجماهير.. رامي صبري يُعلن اعتزاله تشجيع الزمالك

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٨ م

رامي صبري

أعلن المطرب رامي صبري، اعتزاله تشجيع نادي الزمالك، بعد انسحابه أمام غريمه الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وكتب "صبري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الأهلي المحترم".

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة".



وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الزمالك في هذه الحالة لن يكون منسحبا لكن سيتم احتساب النتيجة لصالح الأهلي بهدفين نظيفين.



