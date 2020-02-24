غدًا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ م

انقطاع المياه

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب، قطع مياه الشرب، بعدد من المناطق الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية، اعتبارا من صباح غدا الثلاثاء، نظرا لوجود أعمال ربط الخطوط المرحلة على مسار محور المحمودية فأنه سيتم ربط خط المياه قطر 600 مم، المرحلة الأولى بمنطقة كرموز، بغرب المدينة على أن تستمر عملية قطع المياه لحين الانتهاء من عملية الربط ، ما يؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه بمناطق غرب. ودعت الشركة، المواطنين باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتخزين المياه اللازمة لحين الانتهاء من عملية النقل وعودة مياه الشرب.

وأعلنت الشركة أنها ستقوم بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه فى الأماكن المتضررة من انقطاع المياه، فيما حددت الشركة انقطاع مياه الشرب في عدة مناطق بغرب المحافظة، حيث ذكرت الشركة خلال بيان، أن المناطق التى ستتأثر بالأعمال هي: "كوم الشقافة وكرموز وجزء من مينا البصل بطريق المحمودية".وذكرت الشركة،