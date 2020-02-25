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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣ م
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.
ويتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة فى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادي وليس تخطيطيا

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والمقصود به الكتلة السكنية فقط للمدن بنسبة 95%، وبالنسبة للقرى بنسبة 90% لـ4600 قرية الأم، وبالنسبة للتوابع الـ 30 ألف قرية ونجع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذى بدأ مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008»، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
حسنى-مبارك (1)

زعماء العرب ينعون مبارك: صاحب مواقف.. وصديق كبير

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيدا بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.
محمد-حسنى-مبارك

شيخ الأزهر يعرب عن تعازيه في وفاة حسني مبارك

أعرب الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه فى وفاة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، الذى وافته المنية، اليوم الثلاثاء. وأشاد الأزهر، في بيان له، صدر اليوم، بمسيرة "مبارك" الوطنية، وبدوره البارز فى حرب أكتوبر المجيدة، التى أعادت العزة والكرامة للأمة العربية. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى -جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
حسنى-مبارك (3)

القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بيانا، تنعى فيه رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قالت فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

اليوم طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

غدا طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الاثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد الودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
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