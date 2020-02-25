شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم
٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣ م
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.
ويتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة فى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال
ويتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة فى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال سلاسل الجبال مع نشاط للرياح؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
المدينة: الصغرى الكبرى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 09 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 16
الإسكندرية 11 17
بلطيم 12 16
مطروح 11 16
السلوم 11 16
سيوة 09 18
بورسعيد 11 18
دمياط 11 18
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 09 18
السويس 10 18
العريش 10 16
رفح 09 16
رأس سدر 10 19
نخل 03 18
نويبع 11 18
طابا 10 18
كاترين 00 08
الطور 09 18
شرم الشيخ 13 19
الغردقة 12 21
مرسى علم 13 22
الفيوم 09 17
بني سويف 09 18
المنيا 08 18
أسيوط 07 19
سوهاج 08 19
قنا 08 20
الأقصر 09 20
أسوان 11 20
أبو سمبل 11 21
الوادي الجديد 07 21
شلاتين 15 21
أبو رماد 14 22
حلايب 13 20
رأس حدربة 15 20