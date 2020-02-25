شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣ م

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة فى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وتكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وتكون غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال