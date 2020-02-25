مرتضى منصور: الأهلي أصبح أضحوكة مصر

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

مرتضى منصور

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن فريقه يتعرض لحرب إعلامية شرسة في الوقت الحالي، منتقدا كلا من حازم إمام وأيمن يونس وعماد متعب وأحمد شوبير وطه إسماعيل. وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "للأسف الشديد اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أهانت لاعبي الأهلي في هذا المطر الشديد، وأصبح أضحوكة مصر أمس، والزمالك لم يتعمد عدم خوض المباراة، والحافلة تحركت بالفعل وواجهت ظروفا مناخية صعبة تسببت في عدم الذهاب إلى الملعب، وحافلة الأهلي سارت عكس الاتجاه للوصول إلى ملعب المباراة، وكان من الممكن أن تتعرض إلى حادث".

وألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة، مساء أمس الإثنين، على استاد القاهرة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لعدم حضور فريق الزمالك، علمًا بأن اللقاء تأجل لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية. وأعطى الحكم الليتواني مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل

وألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة، مساء أمس الإثنين، على استاد القاهرة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لعدم حضور فريق الزمالك، علمًا بأن اللقاء تأجل لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية.



وأعطى الحكم الليتواني مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الزمالك، ولكن الفريق الأبيض أعلن تعطل حافلته وعدم وصول لاعبيه لاستاد القاهرة بعدما أكد خوض اللقاء بالناشئين.



ووقف لاعبو الأهلي وحكم اللقاء دقيقة حدادا على وفاة الراحل عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي الأسبق، قبل أن يقف الحكم منتصف الملعب حتى انتهاء الفترة القانونية، قام خلالها لاعبو الأهلي بإجراء عمليات التسخين، وبعد تأخر زاد على المدة المقررة رسميا وهي 20 دقيقة، وبزمن وصل إلى 30 دقيقة، أعلن الحكم عن انتهاء المباراة بشكل رسمي.

