الصين: ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 2663 شخصا

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا. وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 499 حالة إصابة إضافية و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 64 ألفا و786 شخصا والوفيات إلى 2563 شخصا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي 27 ألفا و323 مريضا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.من ناحية أخرى، قرر العراق، اليوم، تعطيل الدراسة مؤقتا وتمديد إيقاف دخول الوافدين من 7 دول على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، إن "الوزير جعفر صادق علاوي