عدلي القيعي: نعيش كوميديا سوداء

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

عدلي القيعي

أكَّد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنًّ الفريق الأحمر، حقق مكاسب كبيرة بعد إلغاء مباراته أمس الإثنين، أمام الزمالك، حيث قال: "الأهلي أكد أنَّه يسعى لاستقرار الكرة المصرية والحفاظ على شكلها الحضاري، رغم الخلاف مع اللجنة الخماسية، لكن كان هناك التزام واحترام كبير من جانب النادي". وأضاف القيعي: "الأهلي أيضًا كشف الفارق بينه وبين غيره، وضرب المثل بشأن رغبته في الحفاظ على هيبة الكرة في مصر، في حين يسعى غيره لتخريب الرياضة، والمنافس أظهر للجميع أنه يضع سيناريوهات لإفساد المشهد وللتهرب من مواجهة يخشاها، وللأسف نعيش كوميديا سوداء".

وزاد القيعي: "الزمالك عندما قرر خوض اللقاء بالناشئين، تعمد عدم وصول الأتوبيس (الحافلة) إلى ملعب المباراة، بدليل وقوفها في الطريق أكثر من مرة، رغم قيام الجهات الأمنية بتسهيل عملية وصولها لملعب المباراة، ولا نهتم بخصم نقاط من الزمالك؛ حيث لا ننافس على المركز الثاني، لكن على الأندية التي تنافس على المركز

وزاد القيعي: "الزمالك عندما قرر خوض اللقاء بالناشئين، تعمد عدم وصول الأتوبيس (الحافلة) إلى ملعب المباراة، بدليل وقوفها في الطريق أكثر من مرة، رغم قيام الجهات الأمنية بتسهيل عملية وصولها لملعب المباراة، ولا نهتم بخصم نقاط من الزمالك؛ حيث لا ننافس على المركز الثاني، لكن على الأندية التي تنافس على المركز الثاني، أن تطالب بتطبيق اللائحة، وعدم التغاضي عن حقوقها".



وألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء أمس الاثنين، على استاد القاهرة الدولي المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لعدم حضور فريق الزمالك، علمًا بأن اللقاء تأجل لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية.

