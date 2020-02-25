فيتنام تتخلص نهائيا من فيروس كورونا

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات في فيتنام تعافي آخر مريض بين 16 مصابا بفيروس كورونا داخل أراضيها. وقال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فو ديغ دام، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت للمريض الأخير، جاءت سلبية مع تعافيه تماما من المرض. وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وكانت أول حالة لمريض بفيروس كورونا في فيتنام قد تم تسجيلها في يوم 23 يناير الماضي.

وأشارت وزارة الصحة الفيتنامية، إلى أن المريض الأخير هو رجل خمسيني أصيب بالفيروس من ابنته العائدة من مدينة ووهان الصينية. ويذكر أن فيتنام أوقفت حركة الطيران مع الصين في أواخر يناير الماضي مع إغلاق جزئي لحدودها البرية معها.وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663