جمال عبد الحميد يدافع عن قرار الزمالك بعدم خوض القمة

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

جمال عبد الحميد

دافع جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، عن قرار الأبيض بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي أمس الإثنين، حيث قال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يعاني من حالة إرهاق شديدة، وذلك بعد خوض مواجهة الإسماعيلي ثم الترجي في السوبر الأفريقي، والأهلي في السوبر المحلي". وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "الزمالك حذر وطالب بتأجيل المباراة منذ فترة، وحرص على الحديث مع اللجنة الخماسية عن هذا الأمر ووضع موعدا آخر لخوضها، ولكن لم يستمع أحد لإدارة القلعة البيضاء".

وواصل جمال عبد الحميد: "الأجواء الرياضية في مصر بالوقت الحالي بها احتقان شديد، ولا بد من وجود جلسة لتصفية الأمور والخلافات وتهدئة الأوضاع بين رئيس الأهلي محمود الخطيب، ومرتضى منصور رئيس الزمالك".وزاد نجم الزمالك الأسبق: "نصيحتي لحل أزمة الاحتقان الحالية، أن يجلس الخطيب ومرتضى معا خلال الفترة المقبلة،

وواصل جمال عبد الحميد: "الأجواء الرياضية في مصر بالوقت الحالي بها احتقان شديد، ولا بد من وجود جلسة لتصفية الأمور والخلافات وتهدئة الأوضاع بين رئيس الأهلي محمود الخطيب، ومرتضى منصور رئيس الزمالك".



وزاد نجم الزمالك الأسبق: "نصيحتي لحل أزمة الاحتقان الحالية، أن يجلس الخطيب ومرتضى معا خلال الفترة المقبلة، لتهدئة الجماهير المتعصبة".



وألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة، مساء أمس الاثنين، المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لعدم حضور فريق الزمالك، علمًا بأن اللقاء تأجل لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية.



وأعطى الحكم الليتواني ماسيكا مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الزمالك، ولكن الفريق الأبيض أعلن تعطل حافلته وعدم وصول لاعبيه لاستاد القاهرة بعدما أكد خوض اللقاء بالناشئين.

