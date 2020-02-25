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ترامب: الهند تشتري أسلحة أمريكية بـ3 مليارات دولار

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الهند - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الهند - صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، أن الهند عازمة على شراء أسلحة أمريكية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، قائلا: "في وقت سابق من اليوم وسعنا إطار تعاوننا في مجال الدفاع، واتفقنا أن تشتري الهند أسلحة أمريكية بقيمة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك طائرات مروحية من طراز أباتشي و إم إن – 60 إر"، موضحا: "يسرني أن أعلن أنه سيوقع ممثلونا غدا صفقات لإرسال مروحيات عسكرية إلى الهند".
وذكرت صحيفة "الإيكونوميك تايمز" أن الهند وافقت على خطة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء 24 مروحية من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للبحرية الهندية.واتخذت الهند استعدادات استثنائية لزيارة ترامب، باتخاذ العديد من الإجراءات، واستمرت الاستعدادات حتى آخر لحظة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تم تنظيف القمامة من 22 كم
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الصين وأفغانستان.. وسر زيارة دونالد ترامب للهند

اتخذت الهند استعدادات استثنائية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ العديد من الإجراءات، واستمرت الاستعدادات حتى آخر لحظة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تم تنظيف القمامة من 22 كم من الشوارع المؤدية من المطار إلى ملعب جديد للكريكيت في العالم، وهو أكبر ملعب للكريكيت، والذي تم توسيعه وتنظيفه من القمامة وطلاؤه وإحاطته بالحواجز المعدنية، ووصل الرئيس الأمريكي صباح اليوم، الإثنين، إلى الهند في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد الذي أعد له استقبالا حافلا.
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«بلومبرج»: إفريقيا قد تصبح أكبر ضحايا كورونا اقتصاديا

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن دول القارة الإفريقية مرشحة لتكبد أكبر قدر من الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي "فيروس" كورونا المستجد، بعد نظيراتها الآسيوية حتى وإن لم تسجل حتى الآن إصابات مؤكدة بالفيروس المستجد. وأوضحت الوكالة في سياق تقرير بثته اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني - أن استمرار تفشي فيروس "كورونا" يشل حركة الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، ومن ثم يهدد بتقويض آفاق النمو العالمي ونزع شهية المستثمرين عن شراء النفط والمعادن، التي تمثل شريان الحياة للعديد من اقتصادات القارة السمراء.
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شقاوة القرود.. مشكلة تواجه ترامب وميلانيا وتثير القلق بالهند

مشكلة مزعجة قد تواجه السلطات الهندية المحلية غدا الأحد، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقرينته ميلانيا، إلى الهند، والتي تشمل زيارة ضريح تاج محل الأثري في مدينة أجرا بولاية اوتاربراديش، وتتمثل في مخاوف العجز عن السيطرة على القرود التي تتجول بحرية في منطقة الضريح، ويمكن أن تسبب إزعاجا للضيوف الأمريكيين.
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أمريكا: 16 ألف مقاتل فضائي في منظومة الدفاع عام 2022

قال الجنرال دافيد تومبسون نائب قائد سلاح الفضاء الأمريكي، إنه يجري حاليا تنفيذ خطة لانتقاء ونقل آلاف من أفراد أفرع القوات المسلحة الأمريكية وبصورة متدرجة للعمل فى سلاح الفضاء الأمريكي، وهو الذراع السادس والأحدث في منظومة الدفاع الأمريكية بعد أن دشنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى 20 ديسمبر الماضي، مضيفا أن قوام سلاح الفضاء الأمريكى سيبلغ بحلول العام 2022 نحو 16 ألف فرد طبقا للخطة، وأنه سيتم اختيارهم من عناصر وحدات القوات المسلحة الأمريكية المتنوعة وفق التخصصات المطلوبة واحتياجات العمل فى السلاح الفضائى الوليد.
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ترامب في الهند

الصين وأفغانستان.. وسر زيارة دونالد ترامب للهند

اتخذت الهند استعدادات استثنائية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ العديد من الإجراءات، واستمرت الاستعدادات حتى آخر لحظة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تم تنظيف القمامة من 22 كم من الشوارع المؤدية من المطار إلى ملعب جديد للكريكيت في العالم، وهو أكبر ملعب للكريكيت، والذي تم توسيعه وتنظيفه من القمامة وطلاؤه وإحاطته بالحواجز المعدنية، ووصل الرئيس الأمريكي صباح اليوم، الإثنين، إلى الهند في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد الذي أعد له استقبالا حافلا.
ترامب-مع-ميلانيا (2)

شقاوة القرود.. مشكلة تواجه ترامب وميلانيا وتثير القلق بالهند

مشكلة مزعجة قد تواجه السلطات الهندية المحلية غدا الأحد، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقرينته ميلانيا، إلى الهند، والتي تشمل زيارة ضريح تاج محل الأثري في مدينة أجرا بولاية اوتاربراديش، وتتمثل في مخاوف العجز عن السيطرة على القرود التي تتجول بحرية في منطقة الضريح، ويمكن أن تسبب إزعاجا للضيوف الأمريكيين.
ترامب

استطلاع: غالبية الأمريكيين لديهم نظرة متفائلة تجاه المرشحين الرئاسيين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن مرشحا واحدا على الأقل في انتخابات الرئاسة لهذا العام سيكون رئيسا مناسبا. وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي إلى أن 78% من الأمريكيين يرون أن هناك حالة من التفاؤل بشأن مرشحي الرئاسة وأن 66% يعتقدون أن المرشحين لديهم أفكار جيدة لحل مشكلات الوطن وأن 64% يثقون بقدرة المرشحين على التعامل مع القضايا التي تخص المواطنين.
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الهند تدعو تركيا إلى عدم التدخل في شؤونها

دعت وزارة الخارجية الهندية القيادة التركية، إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات الصادرة عن الجانب التركي حول الوضع في الجزء الهندي من كشمير. وأعرب المتحدث باسم الوزارة، رافيش كومار، في بيان اليوم السبت، عن رفض بلاده، جميع الإشارات لولاية جامو وكشمير، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الهند.
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