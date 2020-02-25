ترامب: الهند تشتري أسلحة أمريكية بـ3 مليارات دولار

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الهند - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، أن الهند عازمة على شراء أسلحة أمريكية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، قائلا: "في وقت سابق من اليوم وسعنا إطار تعاوننا في مجال الدفاع، واتفقنا أن تشتري الهند أسلحة أمريكية بقيمة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك طائرات مروحية من طراز أباتشي و إم إن – 60 إر"، موضحا: "يسرني أن أعلن أنه سيوقع ممثلونا غدا صفقات لإرسال مروحيات عسكرية إلى الهند".

وذكرت صحيفة "الإيكونوميك تايمز" أن الهند وافقت على خطة بقيمة 2.6 مليار دولار لشراء 24 مروحية من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للبحرية الهندية.واتخذت الهند استعدادات استثنائية لزيارة ترامب، باتخاذ العديد من الإجراءات، واستمرت الاستعدادات حتى آخر لحظة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تم تنظيف القمامة من 22 كم