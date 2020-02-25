ميدو: الزمالك أكبر من الانسحاب.. والمشهد مؤسف للدولة

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص

أحمد حسام «ميدو»

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك الأسبق، أن الأبيض أكبر من تعمد تعطيل الحافلة للانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي مساء أمس الإثنين، حيث قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الزمالك كانت لديهم الثقة الكاملة في تحقيق الفوز بعد حصد لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي منذ أيام في العاصمة الإماراتية أبوظبي". وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: "عارضت مسألة إشراك الناشئين لأنهم كانوا سيتعرضون لظلم فادح أمام فريق قوي ومنظم، وكان لا يجب الانسحاب أمام الأهلي فالمشهد كان مؤسفاً لبلد بقيمة مصر وبطولة بحجم الدوري الممتاز".

وأشار أحمد حسام ميدو إلى أن عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة بشأن أحداث لقاء السوبر المصري تاريخية، قائلاً: "لأول مرة اتحاد الكرة يكون مصدر قوة أمام الأهلي والزمالك".وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: "عمرو الجنايني رئيس الاتحاد لم يتدخل في القرارات ولكنني بشكل شخصي كنت أتمنى تخفيض عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي