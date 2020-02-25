رياضة

ميدو: الزمالك أكبر من الانسحاب.. والمشهد مؤسف للدولة

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك الأسبق، أن الأبيض أكبر من تعمد تعطيل الحافلة للانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي مساء أمس الإثنين، حيث قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الزمالك كانت لديهم الثقة الكاملة في تحقيق الفوز بعد حصد لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي منذ أيام في العاصمة الإماراتية أبوظبي". وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: "عارضت مسألة إشراك الناشئين لأنهم كانوا سيتعرضون لظلم فادح أمام فريق قوي ومنظم، وكان لا يجب الانسحاب أمام الأهلي فالمشهد كان مؤسفاً لبلد بقيمة مصر وبطولة بحجم الدوري الممتاز".
وأشار أحمد حسام ميدو إلى أن عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة بشأن أحداث لقاء السوبر المصري تاريخية، قائلاً: "لأول مرة اتحاد الكرة يكون مصدر قوة أمام الأهلي والزمالك".وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: "عمرو الجنايني رئيس الاتحاد لم يتدخل في القرارات ولكنني بشكل شخصي كنت أتمنى تخفيض عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي
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ربيع-ياسين

ربيع ياسين: مشهد القمة لا يتناسب مع دولة بحجم مصر

أشاد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بالمستويات المميزة، التي يقدمها فريقه في بطولة كأس العرب، حيث قال ياسين: "قدمنا عروضا ونتائج مميزة أمام الجزائر والسعودية وفلسطين، ونستعد لمواجهة العراق في لقاء قوي أيضا في ظل التشابه بيننا وبين المنافس في الأمور البدنية والفنية". وأضاف ربيع: "هناك تواصل مستمر بيني وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للحديث عن بعض اللاعبين المميزين في منتخب الشباب، والأولوية بكل تأكيد ستكون له ولن أتأخر عن دعمه، ومنتخب الشباب يبحث عن التجارب والمباريات القوية من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه".
جمال-عبد-الحميد (2)

جمال عبد الحميد يدافع عن قرار الزمالك بعدم خوض القمة

دافع جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، عن قرار الأبيض بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي أمس الإثنين، حيث قال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يعاني من حالة إرهاق شديدة، وذلك بعد خوض مواجهة الإسماعيلي ثم الترجي في السوبر الأفريقي، والأهلي في السوبر المحلي". وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "الزمالك حذر وطالب بتأجيل المباراة منذ فترة، وحرص على الحديث مع اللجنة الخماسية عن هذا الأمر ووضع موعدا آخر لخوضها، ولكن لم يستمع أحد لإدارة القلعة البيضاء".
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: نعيش كوميديا سوداء

أكَّد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنًّ الفريق الأحمر، حقق مكاسب كبيرة بعد إلغاء مباراته أمس الإثنين، أمام الزمالك، حيث قال: "الأهلي أكد أنَّه يسعى لاستقرار الكرة المصرية والحفاظ على شكلها الحضاري، رغم الخلاف مع اللجنة الخماسية، لكن كان هناك التزام واحترام كبير من جانب النادي". وأضاف القيعي: "الأهلي أيضًا كشف الفارق بينه وبين غيره، وضرب المثل بشأن رغبته في الحفاظ على هيبة الكرة في مصر، في حين يسعى غيره لتخريب الرياضة، والمنافس أظهر للجميع أنه يضع سيناريوهات لإفساد المشهد وللتهرب من مواجهة يخشاها، وللأسف نعيش كوميديا سوداء".
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جمال-عبد-الحميد (2)

جمال عبد الحميد يدافع عن قرار الزمالك بعدم خوض القمة

دافع جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، عن قرار الأبيض بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي أمس الإثنين، حيث قال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يعاني من حالة إرهاق شديدة، وذلك بعد خوض مواجهة الإسماعيلي ثم الترجي في السوبر الأفريقي، والأهلي في السوبر المحلي". وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "الزمالك حذر وطالب بتأجيل المباراة منذ فترة، وحرص على الحديث مع اللجنة الخماسية عن هذا الأمر ووضع موعدا آخر لخوضها، ولكن لم يستمع أحد لإدارة القلعة البيضاء".
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: نعيش كوميديا سوداء

أكَّد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنًّ الفريق الأحمر، حقق مكاسب كبيرة بعد إلغاء مباراته أمس الإثنين، أمام الزمالك، حيث قال: "الأهلي أكد أنَّه يسعى لاستقرار الكرة المصرية والحفاظ على شكلها الحضاري، رغم الخلاف مع اللجنة الخماسية، لكن كان هناك التزام واحترام كبير من جانب النادي". وأضاف القيعي: "الأهلي أيضًا كشف الفارق بينه وبين غيره، وضرب المثل بشأن رغبته في الحفاظ على هيبة الكرة في مصر، في حين يسعى غيره لتخريب الرياضة، والمنافس أظهر للجميع أنه يضع سيناريوهات لإفساد المشهد وللتهرب من مواجهة يخشاها، وللأسف نعيش كوميديا سوداء".
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور: الأهلي أصبح أضحوكة مصر

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن فريقه يتعرض لحرب إعلامية شرسة في الوقت الحالي، منتقدا كلا من حازم إمام وأيمن يونس وعماد متعب وأحمد شوبير وطه إسماعيل. وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "للأسف الشديد اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أهانت لاعبي الأهلي في هذا المطر الشديد، وأصبح أضحوكة مصر أمس، والزمالك لم يتعمد عدم خوض المباراة، والحافلة تحركت بالفعل وواجهت ظروفا مناخية صعبة تسببت في عدم الذهاب إلى الملعب، وحافلة الأهلي سارت عكس الاتجاه للوصول إلى ملعب المباراة، وكان من الممكن أن تتعرض إلى حادث".
أحمد-مرتضى-منصور

أحمد مرتضى يكشف حقيقة إلغاء مباراة السوبر المصري

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أبلغه بإقامة مباراة السوبر المصري أمام نظيره الأهلي في موعدها. وكتب أحمد مرتضى، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، قائلا: "تواصلت مع الكابتن محمد فضل، وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دولة الإمارات الشقيقة إن شاء الله". وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية إلغاء إقامة المباراة بسبب خلافات خاصة بالرعاية والإعلانات.
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