ربيع ياسين: مشهد القمة لا يتناسب مع دولة بحجم مصر

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٤ ص

ربيع ياسين

أشاد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بالمستويات المميزة، التي يقدمها فريقه في بطولة كأس العرب، حيث قال ياسين: "قدمنا عروضا ونتائج مميزة أمام الجزائر والسعودية وفلسطين، ونستعد لمواجهة العراق في لقاء قوي أيضا في ظل التشابه بيننا وبين المنافس في الأمور البدنية والفنية". وأضاف ربيع: "هناك تواصل مستمر بيني وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للحديث عن بعض اللاعبين المميزين في منتخب الشباب، والأولوية بكل تأكيد ستكون له ولن أتأخر عن دعمه، ومنتخب الشباب يبحث عن التجارب والمباريات القوية من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه".

وعلق ربيع ياسين على أحداث لقاء القمة قائلا: "المشهد مؤسف للغاية، ولا يتناسب مع دولة بحجم مصر التي بها ما يقرب من 100 مليون شخص يعشقون كرة القدم، وكان لا بد من إقامة اللقاء، واحترام جدول الدوري والبلد وتطبيق اللوائح، وأيضا احترام أفراد اللجنة الخماسية، كنت أتمنى أن تكون الصورة أفضل من ذلك".وألغى الحكم

وعلق ربيع ياسين على أحداث لقاء القمة قائلا: "المشهد مؤسف للغاية، ولا يتناسب مع دولة بحجم مصر التي بها ما يقرب من 100 مليون شخص يعشقون كرة القدم، وكان لا بد من إقامة اللقاء، واحترام جدول الدوري والبلد وتطبيق اللوائح، وأيضا احترام أفراد اللجنة الخماسية، كنت أتمنى أن تكون الصورة أفضل من ذلك".



وألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء أمس الاثنين، على استاد القاهرة الدولي المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لعدم حضور فريق الزمالك، علمًا بأن اللقاء تأجل لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية.



وأعطى الحكم الليتواني ماسيكا مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الزمالك، ولكن الفريق الأبيض أعلن تعطل حافلته وعدم وصول لاعبيه لاستاد القاهرة بعدما أكد خوض اللقاء بالناشئين.