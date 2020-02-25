الرئاسة: إعلان الحداد 3 أيام بعد وفاة مبارك

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

أصدر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانا عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء. وأعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، في وقت سابق اليوم، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض. وكان الرئيس الأسبق قد أجرى عملية جراحية منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير.

قبل أن يعود ويعلن منذ أيام قليلة عند دخول والده إلى العناية المركزة، طالبا من محبيه الدعاء له. بينما أصدر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بيانا، ينعى فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متقدما بالعزاء لأسرته. وقال البيان: "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني