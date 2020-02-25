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الرئاسة: إعلان الحداد 3 أيام بعد وفاة مبارك

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
أصدر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانا عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء. وأعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، في وقت سابق اليوم، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض. وكان الرئيس الأسبق قد أجرى عملية جراحية منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير.
قبل أن يعود ويعلن منذ أيام قليلة عند دخول والده إلى العناية المركزة، طالبا من محبيه الدعاء له. بينما أصدر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بيانا، ينعى فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متقدما بالعزاء لأسرته. وقال البيان: "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادي وليس تخطيطيا

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والمقصود به الكتلة السكنية فقط للمدن بنسبة 95%، وبالنسبة للقرى بنسبة 90% لـ4600 قرية الأم، وبالنسبة للتوابع الـ 30 ألف قرية ونجع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذى بدأ مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008»، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
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شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.
حسنى-مبارك (1)

زعماء العرب ينعون مبارك: صاحب مواقف.. وصديق كبير

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيدا بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.
محمد-حسنى-مبارك

شيخ الأزهر يعرب عن تعازيه في وفاة حسني مبارك

أعرب الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه فى وفاة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، الذى وافته المنية، اليوم الثلاثاء. وأشاد الأزهر، في بيان له، صدر اليوم، بمسيرة "مبارك" الوطنية، وبدوره البارز فى حرب أكتوبر المجيدة، التى أعادت العزة والكرامة للأمة العربية. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى -جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
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حسنى-مبارك (1)

زعماء العرب ينعون مبارك: صاحب مواقف.. وصديق كبير

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيدا بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.
محمد-حسنى-مبارك

شيخ الأزهر يعرب عن تعازيه في وفاة حسني مبارك

أعرب الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه فى وفاة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، الذى وافته المنية، اليوم الثلاثاء. وأشاد الأزهر، في بيان له، صدر اليوم، بمسيرة "مبارك" الوطنية، وبدوره البارز فى حرب أكتوبر المجيدة، التى أعادت العزة والكرامة للأمة العربية. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى -جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
حسنى-مبارك (3)

القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بيانا، تنعى فيه رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قالت فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.
محمد-حسنى-مبارك (1)

مجلسا الوزراء والنواب ينعيان محمد حسني مبارك

نعى مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم. وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة فى معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولى رئاسة مجلس الوزراء فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982. ومن جانبه، نعى مجلس النواب، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه اليوم وتقدم بالعزاء لأسرته داعيا الله أن يتغمده برحمته.
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