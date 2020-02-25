مجلسا الوزراء والنواب ينعيان محمد حسني مبارك

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

نعى مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم. وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة فى معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولى رئاسة مجلس الوزراء فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982. ومن جانبه، نعى مجلس النواب، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه اليوم وتقدم بالعزاء لأسرته داعيا الله أن يتغمده برحمته.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة: "ينعى مجلس النواب رئيس الجمهورية الأسبق لما قدمه لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة"، مضيفا: "يتقدم مجلس النواب بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل وندعو الله أن يتغمده برحمته". أصدر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم