القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بيانا، تنعى فيه رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قالت فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.

وكان الرئيس الأسبق قد أجرى عملية جراحية منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير، قبل أن يعود ويعلن منذ أيام قليلة عند دخول والده إلى العناية المركزة، طالبا من محبيه الدعاء له. بينما أصدر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بيانا، ينعى فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متقدما