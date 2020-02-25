شيخ الأزهر يعرب عن تعازيه في وفاة حسني مبارك

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٤ م

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

أعرب الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه فى وفاة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، الذى وافته المنية، اليوم الثلاثاء. وأشاد الأزهر، في بيان له، صدر اليوم، بمسيرة "مبارك" الوطنية، وبدوره البارز فى حرب أكتوبر المجيدة، التى أعادت العزة والكرامة للأمة العربية. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى -جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

من ناحية أخرى، نعت الهيئة الوطنية للصحافة، ببالغ الحزن والأسى وفاة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، أحد أبطال القوات المسلحة المصرية وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي تولى فيها قيادة القوات الجوية. وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة، بخالص العزاء لأسرته وضباط وجنود القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري،