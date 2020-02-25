زعماء العرب ينعون مبارك: صاحب مواقف.. وصديق كبير

رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اليوم الثلاثاء أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيما بعث عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية أحر التعازي لمصر

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:١٠ م

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيدا بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.

كما بعث الملك وفقا لوكالة أنباء البحرين، برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها أحر تعازيه ومواساته، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان. وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن العالم العربى فقد الرئيس الأسبق محمد

كما بعث الملك وفقا لوكالة أنباء البحرين، برقية تعزية ومواساة الى أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ضمنها أحر تعازيه ومواساته، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.

وقالت دولة الإمارات العربية المتحدة إن العالم العربى فقد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، واصفة إياه بأنه "صاحب المواقف الوطنية والتاريخية".

وأعلنت الإمارات تنكيس الأعلام ليوم واحد حداد على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ونعى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الثلاثاء: "فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة"، مضيفا: "الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ. عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق".

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي اليوم، مشيدا بمواقف الرئيس الراحل في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، في نيل حقوقه في الحرية والاستقلال، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.

وأرسل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباحبرقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حسبما ذكرت شبكة العربية.

ونعى سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق، الرئيس محمد حسني مبارك عبر

"تويتر"، قائلا: "تنطوي برحيل الرئيس حسني مبارك حقبة من تاريخ مصر والأمة العربية حفلت بالإنجازات والإخفاقات على حدٍ سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات. الرئيس مبارك كان صديقا وفيا للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي، نذكره بالخير ونسأل له الرحمة والرضوان، أحر التعازي القلبية للقيادة المصرية ولعائلة الفقيد الكبير".

أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقال: "الأمانة التاريخية تقضي بالاعتراف أن الرئيس مبارك كان صديقا كبيرا للبنان ووقف معنا في أوج المحنة بعد اغتيال رفيق الحريري لإخراج قوات النظام السوري، كما ساهم في إنشاء المحكمة الدولية. تبقى مصر العربية داعما لاستقرار لبنان واستقلاله ودولة محورية في الشرق العربي. رحمه الله".

ونعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ببالغ الحزن والأسى الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، قائدا عسكريا بارزا لعب دورا تاريخيا في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر 73، ثم رئيسا للجمهورية عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر وعموم منطقة الشرق الأوسط، وكان مخلصا للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعما صلبا للجامعة العربية ودورها وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ.

وأعرب أبو الغيط عن خالص عزائه في وفاة الرئيس الاسبق مبارك، وعن صادق مواساته لحرمه ولنجليه في وفاة الفقيد الراحل داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض. وكان الرئيس الأسبق قد أجرى عملية جراحية منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير. (التفاصيل)