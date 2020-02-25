الإسكان: توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادي وليس تخطيطيا

تحرير:أحمد جاد ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٧ م

عاصم الجزار_أرشيفة

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والمقصود به الكتلة السكنية فقط للمدن بنسبة 95%، وبالنسبة للقرى بنسبة 90% لـ4600 قرية الأم، وبالنسبة للتوابع الـ 30 ألف قرية ونجع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذى بدأ مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008»، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وأضاف الجزار، أن المخطط الاستراتيجى القومى 2020 -2052 الجارى العمل عليه يهدف إلى مضاعفة المناطق المعمورة حتى يتم التوسع العمرانى فى مصر من 12 لـ 14% بدلا من 100 مليون مصري يعيشون على 6 أو 7% حاليا، مشيرًا إلى أن عوائد التنمية وقت توزيعها تبين نسب الفقر المرتفعة وأن المساعدة لا تكفى لذا كان لزاما التوسع