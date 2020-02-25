الإسكان: توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادي وليس تخطيطيا
تحرير:أحمد جاد
٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٧ م
عاصم الجزار_أرشيفة
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والمقصود به الكتلة السكنية فقط للمدن بنسبة 95%، وبالنسبة للقرى بنسبة 90% لـ4600 قرية الأم، وبالنسبة للتوابع الـ 30 ألف قرية ونجع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذى بدأ مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008»، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأضاف الجزار، أن المخطط الاستراتيجى القومى 2020 -2052 الجارى العمل عليه يهدف إلى مضاعفة المناطق المعمورة حتى يتم التوسع العمرانى فى مصر من 12 لـ 14% بدلا من 100 مليون مصري يعيشون على 6 أو 7% حاليا، مشيرًا إلى أن عوائد التنمية وقت توزيعها تبين نسب الفقر المرتفعة وأن المساعدة لا تكفى لذا كان لزاما التوسع
وأضاف الجزار، أن المخطط الاستراتيجى القومى 2020 -2052 الجارى العمل عليه يهدف إلى مضاعفة المناطق المعمورة حتى يتم التوسع العمرانى فى مصر من 12 لـ 14% بدلا من 100 مليون مصري يعيشون على 6 أو 7% حاليا، مشيرًا إلى أن عوائد التنمية وقت توزيعها تبين نسب الفقر المرتفعة وأن المساعدة لا تكفى لذا كان لزاما التوسع المعمارى فى مناطق جديدة.
وتابع: «توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادى قومي، وليس تخطيطيا عشان الناس تلاقي بيوت تسكن».
وأوضح الوزير، أن تحفظ النواب على تطبيق القانون وتعديلاته التي هي محل نقاش على المدينة والقرية بنفس الاشتراطات حيث إن البناء في القرية لا يختلف كثيرا عن المدينة، فكلاهما يستخدم الخرسانة في البناء، وبالتالي هناك أصول هندسية لضمان سلامة الأفراد داخلها تطبق في الحالتين، لافتا إلى أنه تم التفريق في بعض النصوص.
ورد على تحفظ النواب بشأن توحيد طريق البناء أيضا فى القرية والمدينة، لفت الوزير إلى أن هناك قرارين جمهوريين لتبسيط الإجراءات للبناء فى القرى مثل شرط عرض الطرق وارتفاع المبنى وإعفاء أماكن إيواء السيارات، والتجاوز عن الإزالة فى القرى والساحات كلها فى ظل القانون الحالى الذى يلاقى انتقادا؛ إلا أنه يلاقى تطبيقا غير جيد فى الإدارة المحلية فى كثير من الحالات لهذه القرارات.
فى هذا السياق أوضح الوزير أن قيود الارتفاع ينظمها كود الحريق والذى ينص على أن يكون أى مبنى له ارتفاع يزيد مرة ونصف على عرض الشارع المقام عليه حتى تستطيع سيارات الحريق الدخول للشارع وإخلاء الأدوار، مستطردا "لذا قيود الارتفاع مرتبطة بمقتضيات سلامة المواطنين والسلامة البيئية من الإضاءة والتهوية.. والأبراج والمنشآت الشاهقة لها أساليب أخرى من سلالم الحريق ومصاعد ولها إجراءات لا يمكن تطبيقها على الحالات العادية، كما أن قيود الارتفاع تحدد الحد الأقصى له هيئة عمليات القوات المسلحة لمقتضيات السلامة وأمن الدولة".
ووجه عبد العال سؤالا للوزير: هل لديك القناعة بأن التعديلات على القانون القائم تحل مشكلة الإسكان؟ وهل ستقضي على العشوائيات؟، ليرد الوزير: أقسم بالله إذا كان هناك من الإدارات التنفيذية من تفهموا القانون الحالى بوضعه الراهن كانت اتحلت المشكلة، وهذا المجلس سيفتخر وأولادى بما جاء به بس نفهمه ونطبقه كما جاء".