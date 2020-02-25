وزير السياحة من البرلمان: مليار دولار تكلفة إنشاء المتحف الكبير
تحرير:أحمد جاد
٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٤ م
الدكتور خالد العناني وزير الأثار_أرشيفية
كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة هضبة الأهرام بلغت مليار دولار، قائلًا أمام اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو صدقي، إنه سيتم إقامة أكبر حفل في تاريخ مصر المعاصر لافتتاح المتحف وسيتم دعوة كل ملوك ورؤساء العالم في هذا الاحتفال.
وأشار الوزير خلال الاجتماع الذى حضره وزير الطيران محمد منار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الطيران المدنى فى العديد من البرامج من أجل تنشيط السياحة، مضيفًا أن هناك برامج حوافز لتسيير رحلات جوية إلى جهات سياحية معينة ومنها طابا.
وتحدث العنانى عن إعادة تأهيل العديد من المتاحف فى مختلف محافظات مصر بمئات الملايين من الجنيهات.
من جانبه أكد عمرو صدقي رئيس اللجنة، أن مصر تمتلك العديد من المقاصد السياحية والكنوز الأثرية التي تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الجاذبة للسياحة.
وأضاف صدقي، أن عام 2020 يحمل كثيرا من المؤشرات التي تدل على
وتحدث العنانى عن إعادة تأهيل العديد من المتاحف فى مختلف محافظات مصر بمئات الملايين من الجنيهات.
من جانبه أكد عمرو صدقي رئيس اللجنة، أن مصر تمتلك العديد من المقاصد السياحية والكنوز الأثرية التي تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الجاذبة للسياحة.
وأضاف صدقي، أن عام 2020 يحمل كثيرا من المؤشرات التي تدل على أنه عام الانطلاق والازدهار في قطاعات السياحة والآثار والطيران المدني، وذلك بفضل الدعم الذي تعطيه القيادة السياسية من أجل حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه هذه القطاعات.
وأوصت اللجنة في اجتماعها بضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني بهدف النهوض بهذه القطاعات المهمة والحيوية.
وشددت على أهمية دور القطاع الخاص الذي يشكل 98% من العاملين في صناعة السياحة، كما شملت توصيات اللجنة ضرورة الاستفادة من المتحفين الملحقين بمطار القاهرة ووضع برامج متنوعة ومختلفة لسياح الترانزيت.
وأشادت اللجنة بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسته ووزير السياحة والآثار باعتبارها السبيل الوحيد نحو انطلاق وازدهار قطاعات السياحة والآثار والطيران المدني.