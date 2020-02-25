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وزير السياحة من البرلمان: مليار دولار تكلفة إنشاء المتحف الكبير

تحرير:أحمد جاد ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٤ م
الدكتور خالد العناني وزير الأثار_أرشيفية
الدكتور خالد العناني وزير الأثار_أرشيفية
كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة هضبة الأهرام بلغت مليار دولار، قائلًا أمام اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو صدقي، إنه سيتم إقامة أكبر حفل في تاريخ مصر المعاصر لافتتاح المتحف وسيتم دعوة كل ملوك ورؤساء العالم في هذا الاحتفال. وأشار الوزير خلال الاجتماع الذى حضره وزير الطيران محمد منار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الطيران المدنى فى العديد من البرامج من أجل تنشيط السياحة، مضيفًا أن هناك برامج حوافز لتسيير رحلات جوية إلى جهات سياحية معينة ومنها طابا.
وتحدث العنانى عن إعادة تأهيل العديد من المتاحف فى مختلف محافظات مصر بمئات الملايين من الجنيهات. من جانبه أكد عمرو صدقي رئيس اللجنة، أن مصر تمتلك العديد من المقاصد السياحية والكنوز الأثرية التي تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الجاذبة للسياحة. وأضاف صدقي، أن عام 2020 يحمل كثيرا من المؤشرات التي تدل على
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