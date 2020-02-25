فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

نجوم الفن ينعون وفاة حسني مبارك: «وداعا بطل حرب أكتوبر»

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م
حسني مبارك
حسني مبارك
نعى عدد كبير من نجوم الفن والمبدعين وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، متقدمين بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده برحمته. ونعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "نحتسبه عند الله من الصالحين، وداعين أن يسكنه الله واسع رحمته، ونعزي شعب مصر في قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت بأحرف من النور في تاريخ الوطن".
من جانبها، غردت الفنانة شريهان -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "إِنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ..البقاء لله".وكتب الفنان محمد فؤاد عبر تطبيق "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على واحد من قادة حرب العزة و الكرامة.. حرب أكتوبر المجيدة..
اقرأ المزيد
محمد-رمضان

ناصر البرنس يُهاجم محمد رمضان: «مش هسيب حقي» (فيديو)

وجه ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، انتقادات للفنان محمد رمضان والمنتج الخاص به، لتصويرهم فيديو كليب داخل مطعمه الخاص دون الاستئذان منه. وقال "البرنس" في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دلوقتي أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلي المطعم.. فقولت طبعًا رحبوا بيه واعملوله ترابيزة عليها 20 فرد وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالي 7 أو 8 كاميرات موجودين فقولت هو في إيه؟.. يعنى أنا بعت واحد يصور وعندي كاميرات فى المطعم وقولت هصور".
وحيد -حامد (3)

وحيد حامد: تعاقدت مع تامر مرسي على الجزء الثالث لـ«الجماعة»

أعلن المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعاقد مع المؤلف والكاتب الكبير وحيد حامد على عمل فني جديد، إذ قال «حامد» في تصريحات لـ«التحرير»: «تعاقدت الخميس الماضي مع المنتج تامر مرسي، على إنتاج الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، ولم أستقر من أين سأبدأ أحداث المسلسل، وأحتاج إلى وقت لترتيب الأمور والبحث في المراجع والأحداث من الممكن أن تتغير في أي وقت»، مضيفًا: «فور الانتهاء من المسلسل سيتم عرضه، وسأتفرغ لـ"الجماعة"؛ لأنها "هتاخد وقتي كله».
محمد هنيدى

بسبب كورونا.. هنيدي بـ"الكمامة" في فول الصين العظيم

نشر الفنان محمد هنيدي صورة على حسابه الشخصي عبر تويتر من فيلمه "فول الصين العظيم"، وهو يجلس بجوار صديقته الصينية "لي"، داخل التاكسي، ولكنه وضع "كمامة" على وجهه، وكأنه يحمي نفسه من مرض كورونا، وذلك على سبيل المزاح. "هنيدي" اعتاد أن يشارك جمهوره أي "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انهالت التعليقات الساخرة من متابعيه على الصورة. واحتفل "هنيدي" أمس بعيد ميلاد الـ 54، ونشر تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر"، وكتب قائلا: "شكرا لكل حبايبي اللي باركولي بعيد ميلادي.. بس والله جيلنا جيل التسعينات بقى حاسس إنه عجز".
اقرأ المزيد من الأخبار
داليا-مصطفى

داليا مصطفى: أنا جالي هلع من أغاني حمو بيكا

أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بقرار نقابة الموسيقيين، مؤخرًا، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إن ثقافة الشعوب وتعاملهم تُعرف من موسيقاهم، مؤكدة أنها لا تعترض على المهرجانات، لكن على كلمات تلك الأغاني، مضيفة: "أمير طعيمة كان كاتب بوست أنا قريته جالي هلع من الأغاني اللي بيغنيها بيكا، بيتقال ألفاظ يا نهار أسود كنت بقول إيه قلة الأدب دي بيتكلم عن علاقات جنسية مُحرمة في أغنية والأطفال بتسمع ومش فاهمين".
حمو-بيكا

والدة حمو بيكا لهاني شاكر: «أنا آسفة ليك والقلم بيغلط»

كشفت والدة مغني المهرجانات حمو بيكا، عن المعاناة التي تعرض لها نجلها قبل غناء المهرجانات وأزمته مع نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء. وقالت والدة "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهورها في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "من صغره وهو شقيان طول عمري هو بالذات خايفة عليه لأن الدنيا مش مريحاه وأنا ربيتهم بالحلال وأبوهم شقي عليهم ونفسي أعرف الأستاذ هاني شاكر حاطط على إبني ليه أنا اتصلت بيه وتأسفت له وحلفته برحمة بنته، وابني عمره ما دخل قسم غير على إيد الأستاذ هاني شاكر".
حمو-بيكا

حمو بيكا يُعلن مرضه: «باخد حقنة بـ120 ألف جنيه»

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إصابته بمرض في جدار المعدة يجعله يتعاطى حقنة سعرها 120 ألف جنيه. وقال "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهوره في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "اللي الجمهور مايعرفوش إني بتعالج أنا واخد إبرة تمنها 120 ألف جنيه عندي مرض بياكل في جدار المعدة هنا الناس شايفيني هيكل من برا بس ما يعرفوش كل واحد عنده إيه وربنا كبير الحمد لله أنا كل وقت بقول يارب". وعن حصوله على أموال كبيرة من وراء الأغاني، قال "بيكا": "ما هو لو كل واحد جاب الأرقام دي أنا هبقى أغنى واحد في العالم".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]