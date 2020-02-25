نجوم الفن ينعون وفاة حسني مبارك: «وداعا بطل حرب أكتوبر»

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م

حسني مبارك

نعى عدد كبير من نجوم الفن والمبدعين وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، متقدمين بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده برحمته. ونعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلا: "نحتسبه عند الله من الصالحين، وداعين أن يسكنه الله واسع رحمته، ونعزي شعب مصر في قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي سطرت بأحرف من النور في تاريخ الوطن".

من جانبها، غردت الفنانة شريهان -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "إِنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ..البقاء لله".وكتب الفنان محمد فؤاد عبر تطبيق "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على واحد من قادة حرب العزة و الكرامة.. حرب أكتوبر المجيدة..