الدكتور أحمد كريمة: الأزهر أكبر وأول قوة ناعمة لمصر

أحمد كريمة: الإخوان كان يتسارعون على الحكم، إنما السلفية تغير الدين، وهذا أخطر.. الدستور المصرى السارى الآن ينص على أن الأزهر الشريف وحده مؤسسة علمية مستقلة.

تحرير:محمد فتحي ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م

واحد من علماء الأزهر الشريف، تتلمذ على يد عظماء المشيخة، ومن أصحاب المسيرات العلمية السريعة، إذ حصل على دبلومة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في 5 سنوات، يحمل في جعبته الكثير من الأسرار عن الجماعات السلفية والإخوان، له آراء جريئة في مختلفة القضايا، إنه الدكتور أحمد محمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي أجرينا معه حوارا شمل مختلف الموضوعات.

الرئيس السيسى يحب شيخ الأزهر.. ومداعباته معه من قبيل العشم لا نقر الإسفاف.. ويجب وضح حد لأغانى المهرجانات الإخوان أهانوا الأزهر.. و3 مواقف كشفتهم لا يوجد ختان للإناث فى الفقه الإسلامى.. وكل الأخبار الواردة مطعون فيها التراث حصاد الأجداد.. ونحتاج فقط حسن فهم الإسلام وعرضه الحوينى قعد 30 سنة يفتى..

الرئيس السيسى يحب شيخ الأزهر.. ومداعباته معه من قبيل العشم



لا نقر الإسفاف.. ويجب وضح حد لأغانى المهرجانات



الإخوان أهانوا الأزهر.. و3 مواقف كشفتهم



لا يوجد ختان للإناث فى الفقه الإسلامى.. وكل الأخبار الواردة مطعون فيها



التراث حصاد الأجداد.. ونحتاج فقط حسن فهم الإسلام وعرضه



الحوينى قعد 30 سنة يفتى.. وأتباعه خلوه فوق الرسول



عملت فى بداية حياتى «محصل سجاد».. والتحدى سر نجاحى



السلفية يكفرون كل المسلمين ما عداهم.. وأعرف أسرارهم



أشارك فى الاحتفال بمولد المسيح.. وقريبا أحتفل بالملة الإبراهيمية



علاج الطلاق ليس بالتوثيق.. ولا بد أن يعيش المواطن الحد الأدنى من الآدمية



الفيروسات القاتلة من سنن الله فى الكون



أسأل الله أن يصرف «كورونا» عن المسلمين وغيرهم ولو كانوا ملاحدة

تضايقني عادات المبالغة فى العزاءات.. وحفلات الزواج الباهظة «حرام وعيب»



- فى البداية.. حدثنا عن بدايتك؟

أحمد كريمة، أقل من أن يتحدث عنه، له أثر معين فى الثقافة الإسلامية، لكن كطويل العلم وخادم للإسلام، أوجز أسطرًا قليلة فى حياتى المتواضعة، تعليمى الأزهرى منذ نعومة أظفارى، دراسة على النظام القديم، كانت الإعدادية الأزهرية 4 سنوات، وكذلك الثانوية الأزهرية، تخرجت من المعهد العريق القاهرة الثانوى الذى كان قلعةً فى هذا الوقت، ثم أردت أن أدرس دراسة مزدوجة وهى العلوم الشرعية والعربية، رغم كبر مجموع درجاتى فى هذا الوقت، فتقدمت إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، التى كان مقرها فى هذا التوقيت الجامع الأزهر نفسه.

تتلمذت على كبار العلماء، وكان العالم الذى يحال للتقاعد -فى ذلك الوقت- يوجهونه إلى كلية الدراسات، وكأنها مستودع للمحالين للمعاش أو التقاعد، على كل حال عاصرت -حينها- الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر، طيب الله ثراه، بالإضافة إلى الشيخ صالح شرف، العملاق فى علم العقيدة وغيرهم، لأن هؤلاء العلماء الذين أحيلوا للتقاعد درست على أيديهم، فأخذت العلم بتأنٍّ، بفضل الله عز وجل، تخرجت وحصلت على تقدير جيد جدًا، رغم أننى كنت أعمل وأنا فى الجامعة لأعول نفسى حتى لا أثقل على والدى.





- ما طبيعة العمل التى عملتها خلال دراستك؟



عملت محصل سجاد، وعامل فى وزارة الرى بالمكافأة، ثم انتهى بى المطاف إلى أن عملت خطيبًا حرًّا فى مساجد وزارة الأوقاف، وتحديدًا منطقة العجوزة، ثم ادخرت مهر الزواج، لكن القدر أننى لم أعين معيدًا فى الجامعة آنذاك، عينت فى التعليم الثانوى الأزهرى مرة واحدة، لكن هذا كان من قدر الله، لما عينت مدرسًا ثانويًّا، فالله ادخر لى -بعد ثلاث سنوات ونصف- أن أذهب إلى السعودية، وتعاقدت مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: «أنا أحييك على سؤالك؛ لأنه سيكشف أشياء مهمة جدًّا.. اشتغلت فى المعاهد العلمية، فدخلت المطبخ الحقيقى السلفى، وهذا سر اشتغالى فى النقد السلفى»، الكتب والمصنفات عن كثب وقرب، ودرست فى المعهد العلمى فأعلم عن السلفية ما لا يعلمه البعض.





- ماذا تعرف عن الجماعة السلفية؟

أعلم عنهم أشياء كثيرة جدًا منها: منهج التكفير، كما أنهم يكفرون كل المسلمين ما عداهم، يكفرون الأزهر على دعوى أنه أشعرى ولديه زيغ فى العقيدة، ويكفرون الصوفية والشيعة، باختصار شديد كل من هو غير وهابى فهو كافر بالنسبة لهم.

- ما سبب حصولك على درجات علمية كثيرة فى 5 سنوات؟

السبب هو التحدى؛ لأننى دخلت الجامعة كبير السن، فإما أكون أو لا أكون، دبلومة الدرسات العليا كانت عينى على اختيار موضوع، دخلت الماجستير وعينى على موضوع فى الدكتوراه، تخرجت وعينت مدرسًا فى الجامعة، ولم أكتفِ، بل كتبت كتبًا للترقية لأستاذ مساعد، ثم بعد أستاذ مساعد لأستاذ، ثم شرفنى الله وعوضنى خيرًا بأنى أحلت للتقاعد الوظيفى فى 2011، وأنا أحمل الأستاذية.





- من الذى كان يحاربك؟

أعتذر عن الإجابة.





- حدثنى عن دور الأزهر فى العالم عمومًا وإفريقيا تحديدًا؟

أولا الأزهر: أراد الله بنبوءة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أن ينتصب للإسلام منبر فى قلب العالم الإسلامى مصر، والحديث الصحيح الذى يجتمع فيه سيدانا أبو بكر وعمر، رضى الله عنهما، إذ قال سيدنا عمر إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ستفتح مصر من بعدى فاتخذوا منها جندًا كثيفًا»، فسيدنا أبو بكر استفهم، قال: فلمَ يا رسول الله، قال: فإنهم وأهلهم فى رباط إلى يوم القيامة، ونحن نحصر خير أجناد الأرض فى القوات المسلحة والشرطة المصرية -مع كامل احترامنا وتقديرنا للقوات المسلحة والشرطة المصرية- لكن الموضوع أوسع، الجندى الكثيف فى جميع المجالات.

مصر بها الجيش خير أجناد الأرض، والخبراء العلماء، إحنا إللى علمنا الدنيا، الأزهر من 1080 سنة يصدر الإسلام للبلد الذى أنزل فيه الإسلام، وهى مكة والمدينة، ولديه تنوع فكرى، بمعنى فى علم العقيدة ما زال إلى الآن يدرس فكر المعتزلة فكر الأشاعرة والماتريدية، فكر السلفية الصوفية، لا تجد هذا إلا فى الأزهر، إنما فى الدولة الأخرى مثلا: الوهابية السلفية فى موطن النشأه منغلق على محمد بن عبد الوهاب فى العقيدة، وأحمد بن حنبل فى الفقه، هذا فى السعودية، إنما فى العراق أو إيران منغلقة على المذهب الشيعى سواء فى العقيدة أو فى الفقه، المذهب الإباضى فى سلطنة عمان وبعض القرى فى الجزائر وتونس منغلقة على مذهب واحد، إنما الأزهر وعاء، كما قلت يبقى عندنا فى العقيدة المعتزلة، الأشاعرة، السلفية، الفكر الصوفى.

وعندما نأتى للفقه إلى المرحلة الجامعية نجد لدينا المذاهب الفقهية السنية الخمسة: الحنفى، الشافعى، والحنبلى، المالكى، والظاهرى، لكن عندنا فى الدراسات العليا فى الفقه الإسلامى المقارن، الفقة السنى فى المسألة يذكر الفقه الشيعى الإمامى، والفقه الشيعى الزيدى الموجود فى اليمن، والفقه الإباضى، أيضًا لا تجد هذا إلا فى الأزهر بخلاف الديمومة وثقة العالم الإسلامى به، لأنه لا يوجد عداء: «الإباضية فى عمان يحبونك، لأنك تعترف بهم، الشيعة فى العراق ولبنان يحبونك لأنك لا تكفرهم»، نحن لا نتعصب، ولدينا طلاب فى المعاهد الأزهرية منهم من يدرس على المذهب الشافعى، ومنهم من يدرس على المذهب الحنفى، ومنهم من يدرس على المذهب الحنفى، هناك تنوع، فالأزهر علم الدنيا، ولا يزال يعلم الدنيا: «هم جربوا غير الأزهر، جربوا الإخوان، ومبادئ الإخوان، وجربوا السلفية فى عصر مبارك، 12 قناة تبث تعليم السلفية إلى الآن مشياخهم ورموزهم اعترفوا بالخطأ، واحد منهم طالع يقولك مكنش عارف بين الواجب والمستحب»، الأزهر هو القادر بتوفيق الله وبعلمائه على خدمة صحيح الإسلام، والتنوع الفكرى هو السبب أن يكون للأزهر الثقة، وأعطى للأزهر ثقة العالم الإسلامى.

- هل يخضع الأزهر للدولة؟

الأزهر -بلا شك- مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولذلك الدستور المصرى السارى الآن ينص على أن الأزهر الشريف وحده مؤسسة علمية مستقلة، يختص وحده بالشؤون الإسلامية، مش مسألة الخضوع بمعنى الخضوع، دى مؤسسة من مؤسسات الدولة، وشيخ الأزهر لا بد وأن يصدر به قرار جمهورى، إنما المعنى الآخر لا: «انظر إلى تاريخ شيوخ الأزهر فى عهد المماليك، شوف للشيخ الخراشى، اللى المصرى فى الأحياء الشعبية تجيله مشكلة يقول يا خراشى، كان يذهبون إلى الجامع الأزهر ويستنجدون بالشيخ الخراشى، كان يركب البغلة لأكبر أمير ويوبخه، وبعيدًا عن السياسة، الأتراك أيضًا كانوا يحترمون الأزهر، نابليون بونابرت لما أتى فى الحملة الفرنسية اضطر إلى احترام الأزهر، فيما بعد اقتحم الأزهر بالخيل ويكشف عن عنصريته وعلى أنه ليس تنويريا كما يشاع عنه، لكنه كان محتلا غازيا، لأنه قتل المصريين، وسفك دماءهم، ويكفى أنه دنس بخيوله المصاحف بالأزهر.

الحقيقة، رؤساء مصر المصريون بدءًا من الرئيس جمال عبد الناصر، كان يحب الأزهر ويحترمه، وأيضًا السادات، الذى كانت تربطه صداقة بالشيخ عبد الحليم محمود؛ لأنه بشره بالنصر، ويسجل أيضًا أن مبارك كان يحترم الأزهر، والشيخ جاد الحق، فى العصر الحديث الرئيس السيسى يحب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ولكن مداعباته مع شيخ الأزهر تحمل على المداعبة أو العشم.

وماذا عن الإخوان؟

من أهان الأزهر هم الإخوان، بعد 2011 وسرقة الإخوان للثورة، تحديدًا فى الكلية الحربية، أذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسى، تقابل مرتين فى يوم واحد مع شيخ الأزهر: «حينما دخل عليه مرسى، استقبله الطيب، فمرسى شاور له، وقالوا خلاص خلاص إحنا سلمنا»، لم تحدث منذ 1080 فى تاريخ الأزهر، أن حاكما تركيا أو مملوكيا أو مصريا يهين الأزهر.

المرة الثانية التى أهان فيها الإخوان الأزهر، كانت فى جامعة القاهرة، عندما ذهب مرسى للقسم أمام الشعب، من داخل الجامعة، فضيلة الإمام الأكبر وجد المقعد الخاص به وهيئة كبار العلماء بهاليل الإخوان جالسون عليه، فاضطر إلى الانسحاب المشرف، لم يرضَ أن يجلس فى الصفوف المتأخرة.

المرة الثالثة -أيضًا- كانت هناك دعوة للطيب من المملكة العربية السعودية لحفل، وكان معه هئية كبار العلماء، لكن الإمام كان فى الدرجة الأولى السياحية، وباقى العلماء فى الدرجة الثانية، الإمام قبل أن تتحرك الطائرة اصطحب العلماء، وغادر الطائرة، ورفض أن يسافر العلماء فى درجة سياحية فى الطائرة: «الإخوان حاصروا مكتب الدكتور أسامة العبد، وأتلفوا الأوراق، ولم يكتفوا بذلك، بل حرقوا سيارتى، كنت شاريها بالتقسيط، عشان انتقدتهم، حينما أرداو الانتقام منى»، الشاهد لو لم يكن للرئيس عبد الفتاح السيسى غير أنه أنقذ الأزهر والإسلام من الاختطاف لكفى.

- هل يعد الأزهر أحد أدوات القوة الناعمة لمصر؟

بلا شك.. أنا زرت 14 دولة ما بين السعودية وسلطنة عمان، فضلًا عن المؤتمرات فى باقى الدول، الأفارقة يعرفون الأزهر ثم الأهرامات، اذهب إلى أكبر بلد فيها سكان ملسمون، وهى إندونيسيا تجدهم يقولون الأزهر: «أنا رحت بلد فى السنغال فى مؤتمر، وجدت فى العاصمة مكتبات تكتب على واجهتها "الأزهر"؛ تبركًا بالأزهر»، الأزهر أكبر وأول قوة ناعمة لمصر فى العالم للمسلمين ولغير المسلمين: «انظر إلى الفاتيكان يثق بمّنْ من المؤسسات الإسلامية؟ بالأزهر؛ لأن الأزهر لا يقصيهم، ولا يضطهدهم، ولا يدعو إلى التميز.. أنا هقولك على سر المؤسسة إللى إنت فيها دى، ألا تعلم أننا فى 10 يناير الماضى، كما احتفلنا بمولد النبى صلى الله على وسلم احتفلنا بمولد المسيح هنا، وسأحتفل عما قريب بالملة الإبراهيمية، رمزًا لجميع الرسل والأنبياء؛ لأحقق قول الله تعالى "لا نفرق بين أحد من رسله"».

- البعض يرى أن السلفيين أخطر من الإخوان والبعض الآخر يراهما أخطر من كورونا.. ما تعليقك؟

السلفية أخطر من الإخوان؛ لأن مشلكتهم القفز على كرسى الحكم: «لكن كل ما قيل عن تطبيق الشريعة الإسلامية، أقوله إنت كذاب، ليه؟ لأنه كان هناك مشروع لتقنين الشريعة الإسلامية عمله الدكتور صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إلى الآن موجود فى المجلس النيابى، لكن ما يعنينى أيام الإخوان ليه مطلعوش القانون يناقشوه؟ يبقى دى كانت أكذوبة وسبوبة يضحكوا بها على الناس»، من أردا أن يحاكم الإخوان يحاكمهم على هذا المشروع، ولكن أين دور الإخوان أثناء فترة حكمهم فى قضية فلسطين؟



الشاهد أن الإخوان كان يتسارعون على الحكم، إنما السلفية تغير الدين، وهذا أخطر، والنتجية أصبح المسلمون يتعبدون بمذاهب فى الدين على حساب الدين، والشيخ شلتوت قال عبارة فى كتاب التقريب: «ما كانت شريعة الله تابعة لمذهب، وما كانت مقصورة على مذهب، لأن ربنا قال: "إن الدين عند الله الإسلام"، وقال: "هو سماكم المسلمين"، وأريد أن مصر تتطهر ولا تتمذهب.

- أبو إسحاق الحويني اعتذر عن فتواها.. هل تنطبق عليه شروط التوبة؟

أنا لا شأن لى.. ولكن الحوينى اعترف أنه ليس له علاقة بكل ما نسب إليه، وقال إنه كان يفتى أو يقول بكفر مرتكبى الكبيرة، أنا أقول استر يا رب، يا سيد يا حوينى ياللى أتباعك خلوك فوق الرسول، "وفوق كل ذى علم عليم"، مكنتش عارف إن مرتكب الكبيرة يكفر عند الخوارج فقط، دا المعتزلة قالوا فاسق فى منزلة بين المنزلتين، إنما إنت قولت مرتكب الكبيرة يكفر، يعنى كل من ارتكب كبيرة فى منهج الحوينى يعنى ارتكب كبيرة مثل الزنا، الربا، أى جريمة من الكبائر يخرج عن الملة، طب والشباب إللى بسبب هذه الفتاوى الذى انخرط فى العمليات الإرهابية ومنهم قتل شنقا ومنهم من نفى المسألة مش مسألة إنه تراجع»، القاعدة الفقهية "من أتلف شئيًا فعليه إصلاحه"، وهناك شىء فى الفقه الإسلامى يطلق عليه الضمان: «قعدت 30 سنة تفتى للناس، وأقدمت على تفسير القرآن، ولا تعلم الفرق بين الواجب والموجب»، أنا تتلمذت على يد الشيخ عبد الحليم محمود الذى علمنا مكارم الأخلاق.

- هل الأعمال الفنية تساعد فى نشر الدعوة الإسلامية؟

ليست كل الأعمال، لكن الأعمال الفنية الراقية المحترمة التى أخرجت مثلا قصة صلاح الدين الأيوبى وفيلم وإسلاماه، عمرو المختار، كل هذه الأعمال أظهرت بطولات، كل الأعمال الفنية المحترمة سواء كانت مقروأة أو مسموعة أو مكتوبة لا ننكرها.

هل الغناء حلال أم حرام؟

هناك قاعده فى الفقه تقول: "حسنه حسن، وقبيحه قبيح، إذا كان الغناء هادفا بعيدًا عن إثارة الغرائز، بعيدًا عن تزيين الفواحش والمعاصى ينطبق عليه القاعدة: «الغناء الوطنى، وهناك أغانٍ دينية أثناء بناء الكعبة، وكذلك المسجد، كعب بن زهير بدأ بالغزل والرسول سمعه».

- ما رأيك فى أغانى المهرجانات؟

لست على صلة بها، ولا أتابعها، ولا أعلم ما يقدم فيها.. لكن أسمع من الإعلام أن هناك أغانى هابطة خارجة عن الذوق العام، ونحن لا نقر الإسفاف ولا الابتذال، ويجب على وزارة الثقافة والمهن التثميلية والجهات المختصة وضع حد لهذا.

- كيف ترى انتشار الفيروسات القاتلة والأمراض والأوبئة فى العالم؟

سنة من سنن الله فى الكون، ظهرت أيام سيدنا عمرو، ظهر طاعون فى منطقة فى الشام، ربنا بيخبرنا: "وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا"، وما خلا عصر من العصور إلا وجد بها أوبئة، وفى عهد الخليفة العادل ظهر الطاعون فى الشام، وكذلك مجاعة.

- هل الختان سنة أم فرض؟

ختان الرجال فرض لا خلاف فيه، وهو موجود عند الملسمين واليهود، ويدخل فى قول الله تعالى لسيدنا إبراهيم «أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين».



أما ختان الإناث، فقد اجتمع الشرع والطب، لكن الشرع كان أسبق، والفقهاء حينما عرفوا الختان قالوا: «قشط الجلدة إذا تفاحشت فى أعلى الشىء، وصارت كعرف الديك، قد تفعل كعملية تجميلية، اللى هيحكم اللى هيعمل عملية ختان، هو طبيب التجميل»، لكن المفاجأة لا يوجد فى الفقه الإسلامى مساس ببظر الأنثى، لا يوجد، وكل الأخبار الواردة فى ختان الإناث مطعون فيها.

- هل الجن يحرق المنازل؟

لا.. لقول الله سبحانه وتعالى: «وإن عليكم لحافظين»، دى خرافات وأوهام، ولعل وراءها عصابات مرتزقة.

- وهل فى زماننا هذا من هو قادر على تسخير الجن؟

لا.. نرجع لصحيح البخارى، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إِن عفرِيتا من الجن تفلت علىَّ البارِحة -أو كلمة نحوها- ليقطع علىَّ الصَّلاة فأمكننى اللهُ منه فأردت أن أربِطه إِلى سارِية من سوارِى المسجد حتى تصبِحوا وتنظروا إِليه كلكم، فذكرت قول أخى سليمان: (رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى?.



الله جعل حكم الجن سيدنا سليمان بن دواود، والرسول صلى الله عليه وسلم احترم أخاه سيدنا سليمان، فلم يربط الجن إلى سارية من سوارى المسجد، أما إنسان يأتى ما هو إلا شعوذة وخرافات وأكل أموال بالباطل.

- ما أكثر الأخبار هذه الأيام عن الموت المفاجئ للشباب.. هل هناك إشارة دينية توضح لنا الأسباب؟

كثرة السكان، والتعداد أصبح 100 مليون: «النسبة مش زى 50 سنة»، إنما الموت الفجأة موجود فى كل زمان ومكان، أنا لا أحب أكثر على الناس، وأسأل الله أن يصرف مرض الكورونا عن المسلمين وغير الملسمين ولو كانوا ملاحدة.

- ما أكثر التقاليد الاجتماعية التى تضايقك؟

المبالغة فى العزاءات، وما يحدث فى الجرائد وفى دور المناسبات، وكذلك حفلات الزواج الباهظة، هذا حرام وعيب.

- هل نحتاج إلى تنقية التراث أم إعادة تفسير النصوص؟

لا هذا ولا ذاك.. لا ننقلب على التراث، ده حصاد الأجداد، من لا ماضى له لا حاضر له، ومن لا حاضر له، لا مستقبل له، التراث بخير، لكن حسن فهم الإسلام وحسن عرضه.