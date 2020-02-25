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الدكتور أحمد كريمة: الأزهر أكبر وأول قوة ناعمة لمصر

أحمد كريمة: الإخوان كان يتسارعون على الحكم، إنما السلفية تغير الدين، وهذا أخطر.. الدستور المصرى السارى الآن ينص على أن الأزهر الشريف وحده مؤسسة علمية مستقلة.
تحرير:محمد فتحي ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م
الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
واحد من علماء الأزهر الشريف، تتلمذ على يد عظماء المشيخة، ومن أصحاب المسيرات العلمية السريعة، إذ حصل على دبلومة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في 5 سنوات، يحمل في جعبته الكثير من الأسرار عن الجماعات السلفية والإخوان، له آراء جريئة في مختلفة القضايا، إنه الدكتور أحمد محمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي أجرينا معه حوارا شمل مختلف الموضوعات.
الرئيس السيسى يحب شيخ الأزهر.. ومداعباته معه من قبيل العشم لا نقر الإسفاف.. ويجب وضح حد لأغانى المهرجانات الإخوان أهانوا الأزهر.. و3 مواقف كشفتهم لا يوجد ختان للإناث فى الفقه الإسلامى.. وكل الأخبار الواردة مطعون فيها التراث حصاد الأجداد.. ونحتاج فقط حسن فهم الإسلام وعرضه الحوينى قعد 30 سنة يفتى..
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