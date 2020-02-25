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لأول مرة.. علماء يسجلون صوت البطريق تحت الماء

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
البطريق
البطريق
تمكّن باحثون من تسجيل أصوات طائر البطريق تحت الماء لأول مرة، بعد أن كان الاعتقاد السائد سابقا أن الأصوات الصادرة عن هذه الطيور تقتصر على الأوقات التي تتواجد فيها فوق اليابسة فقط، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى فريق الباحثة أندريا ثيبولت من جامعة نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا، والذي قام بتركيب كاميرات مزودة بميكروفونات حساسة على ثلاثة بطاريق. ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "علوم الحيوان"، فقد تم تسجيل 203 مقطعا صوتيا للبطاريق تحت الماء في غضون شهرا واحد.
وتشبه الأصوات المسجلة الصيحات السريعة القصيرة، وقد سجلت جميعها عندما كانت البطاريق تغوص في الأعماق بحثا عن الطعام، حسبما ذكر موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية.وأشار الباحثون إلى أن إصدار الأصوات تحت الماء عند البحث على الطعام يدل على أنه سلوك مرتبط بالصيد عند البطاريق، وليس أسلوبا للتواصل كما تفعل هذه الطيور
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