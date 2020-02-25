سفالة وعدم احترام.. فريد الديب يهاجم منتقدي «مبارك» (فيديو)

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٦ م

فريد الديب

قال فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائد عسكري قاد سلاح الطيران لكي يخوض معركة الكرامة والعزة في أكتوبر 73. وانتقد الديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إذاعة بعض القنوات حديث غير لائق بحق الرئيس الراحل مبارك"، معقبًا: "اللي يقول ممنوع الترحم ده نوع من السفالة وعدم تقدير حرمة الموتى والذي يحاسبهم الله سبحانه وتعالى".

وتابع: "مبارك عندما كان رئيسًا للجمهورية أفرج في عهده عن كافة معتقلين أحداث سبتمبر"، مشيرًا إلى أن "مبارك" بذل جهد كبير من أجل الوطن.واستطرد قائلًا: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة مبارك أتوجه بالشكر للرئيس السيسي لإعلان الحداد في البلاد 3 أيام"، متابعًا: "أشعر الأن أن مبارك يشعر بالرضا بعد مظاهرة