سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سفالة وعدم احترام.. فريد الديب يهاجم منتقدي «مبارك» (فيديو)

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٦ م
فريد الديب
فريد الديب
قال فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائد عسكري قاد سلاح الطيران لكي يخوض معركة الكرامة والعزة في أكتوبر 73. وانتقد الديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إذاعة بعض القنوات حديث غير لائق بحق الرئيس الراحل مبارك"، معقبًا: "اللي يقول ممنوع الترحم ده نوع من السفالة وعدم تقدير حرمة الموتى والذي يحاسبهم الله سبحانه وتعالى".
وتابع: "مبارك عندما كان رئيسًا للجمهورية أفرج في عهده عن كافة معتقلين أحداث سبتمبر"، مشيرًا إلى أن "مبارك" بذل جهد كبير من أجل الوطن.واستطرد قائلًا: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة مبارك أتوجه بالشكر للرئيس السيسي لإعلان الحداد في البلاد 3 أيام"، متابعًا: "أشعر الأن أن مبارك يشعر بالرضا بعد مظاهرة
اقرأ المزيد
السيسي (5)

السيسي يصدق على زيادة ضريبة السجائر والمعسل

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 13 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
أحمد- كريمة (7)

الدكتور أحمد كريمة: الأزهر أكبر وأول قوة ناعمة لمصر

واحد من علماء الأزهر الشريف، تتلمذ على يد عظماء المشيخة، ومن أصحاب المسيرات العلمية السريعة، إذ حصل على دبلومة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في 5 سنوات، يحمل في جعبته الكثير من الأسرار عن الجماعات السلفية والإخوان، له آراء جريئة في مختلفة القضايا، إنه الدكتور أحمد محمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الذي أجرينا معه حوارا شمل مختلف الموضوعات.
طقس (1)

شبورة تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

وزير السياحة من البرلمان: مليار دولار تكلفة إنشاء المتحف الكبير

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة هضبة الأهرام بلغت مليار دولار، قائلًا أمام اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو صدقي، إنه سيتم إقامة أكبر حفل في تاريخ مصر المعاصر لافتتاح المتحف وسيتم دعوة كل ملوك ورؤساء العالم في هذا الاحتفال. وأشار الوزير خلال الاجتماع الذى حضره وزير الطيران محمد منار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الطيران المدنى فى العديد من البرامج من أجل تنشيط السياحة، مضيفًا أن هناك برامج حوافز لتسيير رحلات جوية إلى جهات سياحية معينة ومنها طابا.
اقرأ المزيد من الأخبار
حسنى-مبارك (1)

زعماء العرب ينعون مبارك: صاحب مواقف.. وصديق كبير

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيدا بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.
محمد-حسنى-مبارك

شيخ الأزهر يعرب عن تعازيه في وفاة حسني مبارك

أعرب الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه فى وفاة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، الذى وافته المنية، اليوم الثلاثاء. وأشاد الأزهر، في بيان له، صدر اليوم، بمسيرة "مبارك" الوطنية، وبدوره البارز فى حرب أكتوبر المجيدة، التى أعادت العزة والكرامة للأمة العربية. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى -جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
حسنى-مبارك (3)

القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بيانا، تنعى فيه رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قالت فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.
محمد-حسنى-مبارك (1)

مجلسا الوزراء والنواب ينعيان محمد حسني مبارك

نعى مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح اليوم. وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذى كان أحد أبطال قواتنا المسلحة فى معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولى رئاسة مجلس الوزراء فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى يناير 1982. ومن جانبه، نعى مجلس النواب، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنيه اليوم وتقدم بالعزاء لأسرته داعيا الله أن يتغمده برحمته.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]