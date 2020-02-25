شبورة تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٦ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة 11 21 شبين الكوم 10 20 طنطا 10 20 دمنهور 11 20 الإسكندرية 12 21 بلطيم 12 20 مطروح 10 20 السلوم 09 21 سيوة 06 21 بورسعيد 12 20 دمياط 12 19 الزقازيق 10 21 الإسماعيلية