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دول الساحل الإفريقي تؤكد تمسكها بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٥ م
مكافحة الإرهاب
مكافحة الإرهاب
أكد قادة دول الساحل الإفريقي العمل على تمسكهم بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب، ومواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم القوة العسكرية المشتركة. جاء ذلك في البيان الختامي لقمة دول الساحل الإفريقي، اليوم الثلاثاء، التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة رؤساء: مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والنيجر محمد يوسفو، وتشاد إدريس ديبي، وبوركينافاسو مارك كابوري، وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
ولفت البيان الختامي إلى أن قادة الساحل أكدوا على طلبهم السابق لمجلس الأمن بوضع القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واحتفوا في الوقت ذاته بالتوقيع على اتفاق دعم فني بين مجموعة دول الساحل والمجموعة الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة يهدف إلى توفير دعم عملياتي ولوجستي لصالح
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الكشف- على- مرضى- كرونا (4)

كندا تدعو رعاياها لمراقبة إرشادات السفر مع انتشار كورونا

دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء، الكنديين الذين يخططون للسفر خارج البلاد، إلى مراقبة إرشادات السفر الحكومية عن كثب مع انتشار فيروس كورونا المستجد. ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة عدد البلدان المصابة، فرضت دول في جميع أنحاء العالم قيودا صارمة على السفر في محاولة لاحتواء انتشاره.
كورونا

فيتنام تتخلص نهائيا من فيروس كورونا

أعلنت السلطات في فيتنام تعافي آخر مريض بين 16 مصابا بفيروس كورونا داخل أراضيها. وقال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فو ديغ دام، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت للمريض الأخير، جاءت سلبية مع تعافيه تماما من المرض. وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وكانت أول حالة لمريض بفيروس كورونا في فيتنام قد تم تسجيلها في يوم 23 يناير الماضي.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 2663 شخصا

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا. وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 499 حالة إصابة إضافية و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 64 ألفا و786 شخصا والوفيات إلى 2563 شخصا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يصل لدرجة وباء متفشي عالميًا

قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الإثنين، إن فيروس "كورونا المستجد" لم يصل إلى درجة "وباء متفشي عالميًا"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى احتمالية وصوله إلى هذه الدرجة وضرروة الاستعداد لذلك. وأوضح أدهانوم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قرار استخدام تعبير وباء متفشي يعتمد على التقديرات المستمرة للانتشار الجغرافي للمرض وحدته وتأثيره على المجتمع، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتبين انتشار للمرض لبشكل لا يتم احتوائه على مستوى العالم.
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السيسي- مع- رؤساء- العرب

السيسي يجتمع برؤساء المخابرات العرب: ندعم مبادرات التعاون لمكافحة الإرهاب

في القاهرة وعلي هامش اجتماعهم في "المنتدى العربي الاستخباري"، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى،خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدوليةوالإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها.
سامح-شكري (1)

شكري: التصدي لنقل الإرهابيين حل الأزمة الليبية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي يتابع تنفيذ مخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، استمرارا لمشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص? ? الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق ? ?لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي.
القوات- المسلحة- المصرية (1)

اليوم بدء اجتماعات رؤساء أركان G5 بالقاهرة

تبدأ اليوم بالقاهرة اجتماعات رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)، وممثلي الدول المانحة، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب، عبر تقديم الدعم المتبادل في كل المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.
السيسى

السيسي: استمرار نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا خطر

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستمرار في إرسال مقاتلين أجانب وعناصر إرهابية بالآلاف من سوريا إلى ليبيا، ونبه إلى أن تهديدات ذلك الوضع لن تقتصر على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقا من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
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