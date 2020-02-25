ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 23 حالة في البحرين

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٣ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة. وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية أنها تقوم بإجراء الفحوص اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.

وأوضحت أن نتائج التحاليل التي تمت للحالات الـ6 الجديدة أكدت إصابة هذه الحالات بالفيروس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات المصابة وذلك بنقلهم الفوري إلى مركز صحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الـ6 لمواطنين بحرينيين 4 رجال وامرأتين قادمون، مؤكدةً