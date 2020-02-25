انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات.. عيار 21 يسجل 713 جنيهًا

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م

الذهب

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 5 جنيهات عن التعاملات الصباحية، تزامنا مع وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وسجل الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بمصر 713 جنيها ، فيما بلغ سعر الذهب للجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 814.5 جنيها. وسجل الذهب عيار 18 لـ 611، وسجل عيار 14 نحو 475 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5704 جنيها بتراجع 80 جنيها، وسجلت أوقية الذهب اليوم محو 1652 دولار. يشار إلى أن أسعار الذهب وصلت أمس لمستوى تاريخي، إذ حقق عيار 21 الأكثر شعبية في مصر 728 جنيها للجرام الواحد. يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وهى عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا والتغيرات