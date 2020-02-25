نواب تيار المستقبل اللبناني: لابد من سحب خطر كورونا من دائرة التسييس

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م

كورونا

دعت الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" اللبناني، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى سحب خطر فيروس كورونا من دائرة التسييس في البلاد، وعدم جعل هذا الأمر "مسألة خلافية" حول جواز استقبال المسافرين من إيران أو من أي بلد انتشر فيه الوباء أو عدم استقبالهم، مشددة على وجوب إعطاء الأولوية لسلامة اللبنانيين. وأكدت كتلة المستقبل النيابية، في ختام اجتماعها المنعقد مساء اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري، ضرورة إيلاء قضية فيروس كورونا أهمية قصوى تتناسب وحجم المخاطر المترتبة على انتشار الفيروس، واتخاذ إجراءات صارمة تخلو من التهاون والاستخفاف، وتجنب السفر بالحدود القصوى إلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس.

وأشارت إلى أن الحكومة يتعين عليها اتخاذ الخطوات التي تؤمن مقتضيات السلامة، سواء من خلال إجلاء اللبنانيين الذين يرغبون بالمغادرة والعودة إلى البلاد، وإخضاع العائدين عبر مطار بيروت للحجر الصحي الذي يعتمد في سائر البلدان، أو من خلال الحظر الإلزامي للسفر إلى البلدان المنكوبة.وسبق وأعلنت السلطات اللبنانية