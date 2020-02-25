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كندا تدعو رعاياها لمراقبة إرشادات السفر مع انتشار كورونا

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ م
كورونا
كورونا
دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء، الكنديين الذين يخططون للسفر خارج البلاد، إلى مراقبة إرشادات السفر الحكومية عن كثب مع انتشار فيروس كورونا المستجد. ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة عدد البلدان المصابة، فرضت دول في جميع أنحاء العالم قيودا صارمة على السفر في محاولة لاحتواء انتشاره.
ووصف شامبين تفشي المرض بأنه وضع "ديناميكي"، وحث الكنديين الذين لديهم خطط سفر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.وقال "تأكدوا من التحقق من إرشادات السفر.. هذه أفضل نصيحة يمكنني تقديمها".وعززت الخارجية الكندية من نصائح السفر لكوريا الجنوبية ، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من ألف حالة، وتطالب الحكومة المسافرين الآن
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مصرع 6 عناصر إرهابية-بالقليوبية (1)

دول الساحل الإفريقي تؤكد تمسكها بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب

أكد قادة دول الساحل الإفريقي العمل على تمسكهم بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب، ومواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم القوة العسكرية المشتركة. جاء ذلك في البيان الختامي لقمة دول الساحل الإفريقي، اليوم الثلاثاء، التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة رؤساء: مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والنيجر محمد يوسفو، وتشاد إدريس ديبي، وبوركينافاسو مارك كابوري، وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
كورونا

فيتنام تتخلص نهائيا من فيروس كورونا

أعلنت السلطات في فيتنام تعافي آخر مريض بين 16 مصابا بفيروس كورونا داخل أراضيها. وقال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فو ديغ دام، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت للمريض الأخير، جاءت سلبية مع تعافيه تماما من المرض. وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وكانت أول حالة لمريض بفيروس كورونا في فيتنام قد تم تسجيلها في يوم 23 يناير الماضي.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 2663 شخصا

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا. وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 499 حالة إصابة إضافية و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 64 ألفا و786 شخصا والوفيات إلى 2563 شخصا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يصل لدرجة وباء متفشي عالميًا

قال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الإثنين، إن فيروس "كورونا المستجد" لم يصل إلى درجة "وباء متفشي عالميًا"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى احتمالية وصوله إلى هذه الدرجة وضرروة الاستعداد لذلك. وأوضح أدهانوم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قرار استخدام تعبير وباء متفشي يعتمد على التقديرات المستمرة للانتشار الجغرافي للمرض وحدته وتأثيره على المجتمع، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتبين انتشار للمرض لبشكل لا يتم احتوائه على مستوى العالم.
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فيروس-كورونا (2)

كورونا: ارتفاع إصابات ألمانيا.. وأول حالة في بلجيكا

أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 12 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين، وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن 10 حالات كانت في ولاية "بافاريا" الألمانية، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. فيما أعلنت السلطات البلجيكية، في نبأ عاجل أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة إصابة شخص بفيروس "كورونا" من بين 9 أشخاص عادوا من مدينة "ووهان" الصينية.
فيروس-كورونا (1)

426 وفاة بسبب كورونا بينهم أول حالة في هونج كونج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" في شتى أنحاء البلاد، موضحة أنها تلقت تقارير بـ3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة، أمس الإثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها، اليوم، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما، ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.
فيروس-كورونا (2)

أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
كورونا 2

كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
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