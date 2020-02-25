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السودان ينعي حسني مبارك: الأمة العربية فقدت قائدا بارزا

٢٥ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ م
حسني مبارك
حسني مبارك
نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلس، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم. وذكر بيان النعي "أن الأمة العربية فقدت اليوم قائدا عربيا بارزاً كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص".
وقال البيان "كما لعب الفقيد دورا مقدرا في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلا عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي".وأضاف "كما أسهم خلال فترة توليه رئاسة مصر في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة بين شعبي وادي النيل، والتي شهدت علاقاتهما تطورا في المجالات
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نواب تيار المستقبل اللبناني: لابد من سحب خطر كورونا من دائرة التسييس

دعت الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" اللبناني، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى سحب خطر فيروس كورونا من دائرة التسييس في البلاد، وعدم جعل هذا الأمر "مسألة خلافية" حول جواز استقبال المسافرين من إيران أو من أي بلد انتشر فيه الوباء أو عدم استقبالهم، مشددة على وجوب إعطاء الأولوية لسلامة اللبنانيين. وأكدت كتلة المستقبل النيابية، في ختام اجتماعها المنعقد مساء اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري، ضرورة إيلاء قضية فيروس كورونا أهمية قصوى تتناسب وحجم المخاطر المترتبة على انتشار الفيروس، واتخاذ إجراءات صارمة تخلو من التهاون والاستخفاف، وتجنب السفر بالحدود القصوى إلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس.
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ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 23 حالة في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة. وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية أنها تقوم بإجراء الفحوص اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.
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الجيش السوري يفجر عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في حي حلب الجديدة

قامت عناصر الهندسة بالجيش السوري، اليوم الثلاثاء، بتفجير عبوة ناسفة زرعها ارهابيون في حي حلب الجديدة.
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الخرطوم تعلن الاشتباه بـ8 حالات إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن رصد 8 حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في العاصمة السودانية، جميعهم أجانب قدموا من الصين. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم أرسلت فريقا طبيا إلى أحد فنادق الخرطوم، للتقصي عن وجود 8 أجانب، قادمين من الصين، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة عدم وجود أية حالات "مؤكدة" للإصابة بالمرض.
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الذهب (2)

انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات.. عيار 21 يسجل 713 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 5 جنيهات عن التعاملات الصباحية، تزامنا مع وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وسجل الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بمصر 713 جنيها ، فيما بلغ سعر الذهب للجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 814.5 جنيها. وسجل الذهب عيار 18 لـ 611، وسجل عيار 14 نحو 475 جنيها.
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سفالة وعدم احترام.. فريد الديب يهاجم منتقدي «مبارك» (فيديو)

قال فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائد عسكري قاد سلاح الطيران لكي يخوض معركة الكرامة والعزة في أكتوبر 73. وانتقد الديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إذاعة بعض القنوات حديث غير لائق بحق الرئيس الراحل مبارك"، معقبًا: "اللي يقول ممنوع الترحم ده نوع من السفالة وعدم تقدير حرمة الموتى والذي يحاسبهم الله سبحانه وتعالى".
محمد-حسنى-مبارك

شيخ الأزهر يعرب عن تعازيه في وفاة حسني مبارك

أعرب الأزهر الشريف والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه فى وفاة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، الذى وافته المنية، اليوم الثلاثاء. وأشاد الأزهر، في بيان له، صدر اليوم، بمسيرة "مبارك" الوطنية، وبدوره البارز فى حرب أكتوبر المجيدة، التى أعادت العزة والكرامة للأمة العربية. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل، سائلا المولى -جل وعلا- أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.
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القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بيانا، تنعى فيه رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قالت فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.
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